盤勢分析》靜待關稅結果 資金短打軍工股

台股技術線型強勢，眾利多因素有望帶動台股持續向上攻，惟台灣新關稅數據尚未出爐，仍將干擾投資人情緒，預估台股短期將在2萬3000點附近高檔震盪。（資料照，記者廖振輝攝）

美日關稅談判結果令市場滿意，美股與日股持續上漲，目前尚未公布對台關稅，投資人抱持正面期待，台股持續高檔震盪，大型權值股鴻海（2317）昨日股價帶量突破，強勢大漲4.82%，激勵AI概念股、PCB相關族群走揚，亞洲生技大會登場，生技族群表現不俗，加權指數終場上漲55.06點，收在23373.73點，成交量約3460億元。

三大法人昨合計買超127.1億元，其中外資買超101.5億元、投信賣超7.5億元、自營商買超33.1億元；外資台指期淨空單小增89口，累積外資期貨淨空單逾4.79萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，接近月底，關稅將掀牌，台股在2萬3000點高檔之上，資金開始保守，原物料族群及軍工類股短線資金進駐，台積電（2330）股價無法越過前高，昨日由鴻海及廣達（2382）支撐指數，預期關稅有機會介於15%~20%，9月美國聯準會進入降息循環後，股市將可再漲一波，今年更大關稅利多將可能落在G20川習會上。

統一證券指出，日本獲美國調降關稅至15%激勵台股，市場傳歐盟即將與美國達成15%關稅協議、以及亞洲生技大會開展、Google第二季財報亮眼，台股技術線型強勢，眾利多因素有望帶動台股持續向上攻，惟台灣新關稅數據尚未出爐，德州儀器季財測差強人意，仍將干擾投資人情緒，預估台股短期將在2萬3000點附近高檔震盪。（記者卓怡君）

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