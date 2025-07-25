晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

陽明訂造3艘貨櫃輪 2028年起交船

2025/07/25 05:30

陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商陽明（2609）昨日決議每艘斥資新台幣34.31~38.51億元、總交易金額102.92~115.54億元，向日本造船株式會社、今治造船株式會社訂造3艘8000TEU（20呎櫃）全貨櫃輪，預計2028~2030年間陸續交船。陽明昨日的造船計畫拍板定案後，也宣告陽明總斥資610.77~679億元的新世代船舶布建計畫完成，大步邁向2032年總運力110~130萬TEU、全球市占率2.8%~3%的目標。

新世代船舶布建計畫完成

根據Alphaliner7月24日資料顯示，陽明現有船隊100艘、總運力約72.48萬TEU，全球貨櫃航商排名第10。

陽明過去幾年並未有大規模造船計畫，也因此，今年第一季海運市場穩健時，陽明營收年增僅3.91%，遠遠落後長榮（2603）的24.1%、萬海（2615）的34.3%。

2032年運力成長60% 全球市占率可達2.8~3%

蔡豐明去年7月接任陽明董事長後，為穩固貨櫃運輸本業競爭力，開始啟動造船計畫。陽明董事會去年12月20日核定展開新世代船舶布建計畫，並以最多訂購13艘8000~1.5萬TEU級全貨櫃船為目標。截至昨日，陽明已完成7艘1.5萬TEU級LNG雙燃料、與6艘8000TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃船採購布局，而13艘貨櫃輪總計斥資610.77~679億元。

陽明表示，新造船將有助於汰換現行營運中船齡超過20年的5500~6500TEU級距貨櫃船，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運優勢。

據了解，陽明未來也將打造2萬TEU以上的貨櫃輪，主要是目前包括長榮等大型航商，在歐洲航線都是使用2萬TEU貨櫃輪，以降低單位成本。

陽明預計2032年總運力擴充至110~130萬TEU，較目前運力成長60%，在未來每年平均運力成長6%~7%下，7年後全球市占率將從目前的2.2%，提升到2.8%~3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財