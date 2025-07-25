陽明訂造3艘貨櫃輪 2028年起交船

陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商陽明（2609）昨日決議每艘斥資新台幣34.31~38.51億元、總交易金額102.92~115.54億元，向日本造船株式會社、今治造船株式會社訂造3艘8000TEU（20呎櫃）全貨櫃輪，預計2028~2030年間陸續交船。陽明昨日的造船計畫拍板定案後，也宣告陽明總斥資610.77~679億元的新世代船舶布建計畫完成，大步邁向2032年總運力110~130萬TEU、全球市占率2.8%~3%的目標。

新世代船舶布建計畫完成

根據Alphaliner7月24日資料顯示，陽明現有船隊100艘、總運力約72.48萬TEU，全球貨櫃航商排名第10。

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陽明過去幾年並未有大規模造船計畫，也因此，今年第一季海運市場穩健時，陽明營收年增僅3.91%，遠遠落後長榮（2603）的24.1%、萬海（2615）的34.3%。

2032年運力成長60% 全球市占率可達2.8~3%

蔡豐明去年7月接任陽明董事長後，為穩固貨櫃運輸本業競爭力，開始啟動造船計畫。陽明董事會去年12月20日核定展開新世代船舶布建計畫，並以最多訂購13艘8000~1.5萬TEU級全貨櫃船為目標。截至昨日，陽明已完成7艘1.5萬TEU級LNG雙燃料、與6艘8000TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃船採購布局，而13艘貨櫃輪總計斥資610.77~679億元。

陽明表示，新造船將有助於汰換現行營運中船齡超過20年的5500~6500TEU級距貨櫃船，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運優勢。

據了解，陽明未來也將打造2萬TEU以上的貨櫃輪，主要是目前包括長榮等大型航商，在歐洲航線都是使用2萬TEU貨櫃輪，以降低單位成本。

陽明預計2032年總運力擴充至110~130萬TEU，較目前運力成長60%，在未來每年平均運力成長6%~7%下，7年後全球市占率將從目前的2.2%，提升到2.8%~3%。

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