4大金控新戰局》台新新光金控揭牌 吳東亮︰一起打國際盃

台新金與新光金正式合併為「台新新光金控」，昨舉行合併揭牌儀式，台新新光金董事長吳東亮（前左6）、吳東亮夫人彭雪芬（前左5）、新光三越董事長吳東昇（前右6）等人出席合影留念。（記者方賓照攝）

〔記者王孟倫、吳欣恬／台北報導〕「台新新光金控」昨正式合併，這是史上首宗金控合意合併案，也一舉越居國內第四大金控。台新新光金控董事長吳東亮哽咽回憶起新光集團創辦人吳火獅的座右銘，父親常說「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」；吳東亮強調，台新新光金控將在前四大金控的起跑點上，持續「深耕台灣、立足亞洲、放眼全球」，邁向國際競爭力的華人領導品牌。

吳東亮哽咽：父親會驕傲

「台新新光金控」昨舉行合併揭牌儀式，由吳東亮、台新新光金副董事長魏寶生、台新新光金總經理林維俊、台新新光金財務長賴昭吟等多位主管進行啟動儀式。根據統計，台新新光金資產規模已達8.58兆元，僅次於國泰金的13.88兆元、富邦金的12.12兆元、中信金的8.98兆元。

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總經理林維俊表示，會在這個基礎上繼續努力，尤其，還是要經營有成績，才會反映到股價，所以會努力往前衝，這也一直都是我們的目標，要一起努力。

台新新光金指出，合併後躍升為台灣第四大金控，服務千萬客戶、擁有逾百萬股東，體現企業共同願景與專業整合精神，將致力打造具國際競爭力的全方位金融服務平台。

專業互補 拚1＋1大於2

台新新光金涵蓋銀行、保險、證券、投信等多項業務，形成更大、更均衡的多引擎發展架構，兩者專業互補，實現「1+1大於2」的協同綜效。

尤其，合併後的台新新光金將擁有民營銀行第一多分行家數，Richart數位銀行帳戶數亦排名市場第一，透過綿密的虛實通路體系，成為最可靠的智慧好夥伴；台新新光金也會將原擁有龐大保戶基礎的壽險大傘，變得更強韌、更穩健。證券業務亦成為業界前四大品牌，承銷件數名列市場第一，為客戶帶來更多元便利且高品質的金融體驗，「一站滿足」所有的金融需求。

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