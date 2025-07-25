三大矛盾 關稅戰沒讓歐盟更靠近中國

第二十五次歐中峰會週四在北京登場，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席柯斯塔將與中國國家主席習近平會面。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕第二十五次歐中峰會週四在北京登場，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席柯斯塔將與中國國家主席習近平會面。由於美國對盟友徵收高額對等關稅，外界先前臆測，此舉會讓歐盟更想與中國改善關係。但有學者指出，歐中目前面臨多項矛盾，美國發動關稅戰並不會讓歐盟更靠近中國。

中國利用稀土進行地緣政治勒索

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中國問題高級研究員于潔表示，川普的關稅措施不會影響或軟化歐盟領導人在現有貿易爭端上對中國的立場，因為目前歐中貿易競爭過於激烈。

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當前歐中經貿和政治上存在三大矛盾，首先是中國對稀土磁鐵的出口管制。川普四月宣布對中國進口商品徵收高額關稅後，北京當局祭出稀土出口管制措施，此後中國每月對歐盟的稀土磁鐵出口量猛降，三月至五月間就下降約八十％。綠黨歐洲議會議員尼尼斯托（Ville Niinisto）說，這不是貿易的問題，而是利用稀土磁鐵進行地緣政治的勒索。

中國電動車傾銷 重創歐洲汽車業

其次，獲得中國政府補貼的中國電動車商，二○一九年至二○二三年間對歐洲大舉出口電動車和電池，威脅歐洲產業及就業。法國國際關係研究所表示，這會衝擊歐盟的社會穩定甚至政治穩定。

北京挺俄羅斯 威脅歐洲穩定安全

中國在烏俄戰爭中給予俄羅斯支持，也使歐中關係產生矛盾。馮德萊恩近日在歐洲議會表示，中國對俄羅斯的支持，加劇歐洲的不穩定和不安全，中國事實上是在助長俄羅斯的戰爭經濟，這是無法接受的。

華爾街日報報導，歐盟一位高級官員表示，歐盟參加此次峰會的期望是，「中國首先得理解我們的擔憂，其次是儘快採取具體行動，否則我們將不得不捍衛自己的利益」。

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