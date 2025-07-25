美日協議當範本 歐盟南韓力爭15％關稅

英媒報導歐盟與美國接近達成貿易協議，美國將對歐洲進口商品徵收十五％關稅，類似於川普本週與日本敲定的協議。（路透）

川普提高基準稅率門檻 明示各國關稅15～50%

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，在八月一日對等關稅最後期限前所設定的稅率將不低於十五％，暗示他的基準關稅門檻又提高；此外，英媒報導歐盟與美國接近達成貿易協議，美國將對歐洲進口商品徵收十五％關稅，類似於川普本週與日本敲定的協議。

英媒稱美歐接近達成協議 關稅15％

川普週三在華府的一場人工智慧（AI）峰會上表示：「我們將實施十五％到五十％不等的簡化版關稅。」川普宣布關稅將從十五％開徵，這是他關稅政策最新的急轉彎，也是他更積極徵收新關稅的跡象。

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川普本月稍早表示，超過一五○個國家的關稅稅率「可能是十％或十五％，我們還沒有決定」。美國商務部長盧特尼克十九日則說，包括「拉丁美洲國家、加勒比國家和許多非洲國家」在內的小國將適用十％的基準關稅。在暫緩實施對等關稅的九十天內，所有國家都徵收十％的基準關稅。

歐盟15％關稅包含汽車 鋼鋁稅不適用

英國「金融時報」則報導，歐盟與美國已經接近達成貿易協議，美國將對歐洲進口商品統一徵收十五％關稅，包括汽車在內，但不適用於目前面臨五十％的鋼鋁關稅。歐盟可能同意十五％稅率，以避免川普揚言八月一日起祭出三十％關稅，雙方也將免除部分產品的關稅，包括飛機、烈酒和醫療器材。

川普二十二日宣布對日本徵收的關稅稅率將由二十五％降至十五％，日本承諾進口更多美國汽車和白米，並將設置五五○○億美元的投資基金。美日達成的協議讓南韓感到壓力，南韓也希望美國宣布對其徵收的二十五％關稅能降至十五％或更低。

南韓傳對美投資至少1千億美元

南韓政府已與三星集團、SK集團、現代汽車等國內企業協調，預計將對美投資至少一千億美元，南韓政府也計畫設立投資基金，儘管總投資金額不如日本的五五○○億美元，但鑑於日本經濟規模為南韓的兩倍，就比例上來說並不遜於日本。但據彭博報導，美國財長貝森特已開出四千億美元的數字。

南韓談判代表原先預計二十五日與貝森特和美國貿易代表葛里爾展開談判，但因與貝森特行程衝突，將另外安排時間。

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