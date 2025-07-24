股漲匯飆 證券、外匯帳戶兩樣情

六月外匯存款蒸發千億元，期底餘額降至8兆2392億元，創近三年新低。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕六月以伊戰事結束，台股與全球金融市場同步大漲，散戶信心也回籠。根據中央銀行最新統計，六月證券劃撥存款餘額暴增一○七一億元至三兆四○七三億元，融資水位也回到三千億元以上；同時因新台幣升值，六月外匯存款蒸發千億元，期底餘額降至八兆二三九二億元，創近三年新低，年減幅十一．一七％則是二十二年新高。

央行昨公布六月國內金融情況，平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為二．四四％及三．四五％，主要是放款與投資年增率上升；累計今年一至六月M1B及M2平均年增率分別為二．五九％及四．二九％。

請繼續往下閱讀...

其中，證券劃撥存款餘額在三月驟降一四四六億元之後，逐步緩步回升，六月隨台股大漲，散戶大舉回籠，餘額也攀高至三兆四○七三億元，來到八個月新高。

官員表示，主要是台股回穩、大家也較有信心，六月融資金額也回升至三○五四億元、月增七十七億元；外國人新台幣存款餘額也因外資投入股市買股票而降至一五五八億元，是三月以來新低。

但新台幣匯價經過五月「暴力升值」後，六月市場對於新台幣升值仍有預期，不少投資人認賠或是獲利了結美元，六月外匯存款降至八兆二三九二億元，是二○二二年九月以來新低，單月大減一六一六億元，年減幅十一．七％。

官員分析，除新台幣升值因素外，也有部分企業對外投資付款，以及企業因有新台幣資金需求而將外匯存款結售為新台幣，導致外匯存款大減。

外匯存款期底餘額在二月達九兆二二三一億元的近期高點後，迄今已連續四月減少，總計這四個月來大減九八三九億元、將近一兆元，這段時間新台幣升值逾一成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法