亞幣全面大漲 台幣升值近1角

美日達成貿易協議，激勵日本、台灣股匯雙漲。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美日達成協議，日本輸美關稅由二十五％降至十五％，不只激勵日本股匯雙漲，韓元匯率也跟著狂飆；因市場對於台美關稅談判有樂觀期待，台股昨大漲三百餘點作收，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中最高升抵二十九．三○八元、飆升逾一角，最後收在二十九．三六二元、升值九分，成交量略放大至十六．一八億美元。

美國總統川普宣布與日本達成貿易協議後，日圓兌美元匯率一度跳漲，升破一四七關卡，隨著市場情緒恢復冷靜，稍後回吐部分漲幅，但因川普對等關稅有「越談越低」趨勢，整體市場氛圍樂觀，美元由高點滑落，亞幣全面大漲。

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根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數重挫○．五六％，韓元狂飆○．七六％、日圓也大漲○．六六％、新加坡幣勁揚○．三三％、新台幣升值○．三一％、人民幣也升值○．一七％。

市場風險偏好也回升，包括歐股、台股都有不錯表現。匯銀人士指出，外資看好台股表現，熱錢持續流入，但收到股利匯出的也不少，基本上外資在新台幣匯市操作呈現買賣雙向，出口商則是有需求才拋匯，目前新台幣仍落在二十九．三至二十九．五元區間內，靜待談判結果出爐。

除關稅進展外，聯準會主席鮑爾去留也受矚目；若各國最終關稅低於四月「解放日」，通膨壓力估可控，也將影響聯準會下半年降息節奏。

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