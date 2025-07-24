鄭麗君率隊 台美第4輪關稅談判中

賴清德昨在民進黨中常會說明，行政院副院長鄭麗君和談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。（民進黨提供）

賴總統盼達4任務 專家︰日美協議提供範本

〔記者陳政宇、鍾麗華、施曉光、吳欣恬／台北報導〕美國政府八月一日關稅大限逼近，總統賴清德昨說明，行政院副院長鄭麗君與談判團隊，正在美國華府進行第四輪的關稅實體談判，期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務；達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

台美已於五月一日、六月二十五日、七月八日，在華府完成三輪實體磋商，期間也進行數次視訊會議，並約定下一輪談判時程。兼任民進黨主席的賴清德昨下午在民進黨中常會談到，此時此刻，鄭麗君與談判團隊，正在華府進行第四輪的關稅實體談判。

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賴清德說，政府秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益等四項任務，達到促進台美貿易平衡、增進台美多元合作兩項目標。

台美迄今四次實體磋商，鄭麗君皆親自率團，且最近一個月內三度赴美；據了解，鄭麗君自上一輪談判於十二日清晨返台後，皆無公開行程，密集與府院高層、各部會首長開會，研商談判對策。而近日新一輪談判是否為最後一輪，端視談判進度而定。

日關稅降 台有壓力和期待

至於八月一日美國新稅率上路前，是否可談出最終稅率，仍視台美磋商結果而定。據悉，美國總統川普將日本關稅自二十五％降至十五％，為目前亞洲最低，也給我方壓力和期待。

對此，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，美日協議談成的稅率為台、韓等其他亞洲國家設立標準，也提供談判更具體的方向，顯示美國在意的是市場開放及對美投資。

馬鐵英指出，除關稅外，美國依據二三二條款對所有進口汽車徵收二十五％關稅，但最新協議包括汽車關稅也降至十五％；相較台灣而言，半導體關稅威脅最大，也最受矚目，若從日本汽車的例子看來，台灣也有機會爭取到優惠。

國民黨主席朱立倫昨則呼籲賴政府開誠布公，「不必全部都說，但有一部分一定要早一點讓產業及國人知道，我們的困難為何，我們準備要讓什麼，以及可能犧牲的是什麼。」

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