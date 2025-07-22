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書劍集》升降息的推理

2025/07/22 05:30

美國聯準會（Fed）下週將召開公開市場委員會（FOMC）下半年的第一次會議，決定貨幣政策的走向。（路透資料照）美國聯準會（Fed）下週將召開公開市場委員會（FOMC）下半年的第一次會議，決定貨幣政策的走向。（路透資料照）

◎歐陽書劍

美國聯準會（Fed）下週將召開公開市場委員會（FOMC）下半年的第一次會議，決定貨幣政策的走向；雖然有主張降息的委員，但維持觀望者顯然偏多。如果再按兵不動，則依照前次預測，至年底調降二碼的機會，要在剩下的三次會議中達成，時間已經愈來愈少了。接著若非連續降息，九月會議恐怕會再改變預測值了。

六月的FOMC會議，委員們提出新的經濟預測值，下修美國二○二五年的經濟成長率，同時上修年底的通膨率、失業率等，對景氣展望偏向負面；不過，委員們預測年底的政策利率與上一次（三月中）的預測值差距不多，中位數均為三．九％，相較於目前的四．二五至四．五○％的政策目標區間，約有二碼的調降空間。

六月會議時，所有委員都贊成政策利率維持不變，但下週開會前，明確的異聲出現。上週二個聯準會的理事發表有關貨幣政策的公開演講，提出明確不同的主張。理事沃勒（Christopher J. Waller）演講題目就設定「立即降息」，理由是關稅只會一次性地推升物價水準，不會造成持續性的通膨；而且美國實質成長率並不高，現在壓制經濟的緊縮性利率應停止，且中性利率僅約在三％；另外，通膨上升風險有限，不應等到就業明顯惡化才開始降息。

沃勒主張下週FOMC會議，就應調降政策利率○．二五％。他在演講時提到，報告不像推理小說，應該一開始就告訴大家「兇手是誰」；不過，另一委員庫格勒（Adriana D. Kugler）看法顯然不同，她的演講主題雖是房市，但結論是應維持政策利率於當前水準一段時間，作風與政策主張都與沃勒相左。

庫格勒的理由是，美國的經濟展現韌性，目前接近充分就業，但通膨仍高於二％的目標，且受到關稅推升的壓力，預期今年通膨可能再回升的聲音大增；因此，繼續維持緊縮立場，對穩住長期通膨預期非常重要。

FOMC不同委員對未來的經濟、物價、失業率看法一向不完全相同，通常也得出政策利率的不同走向。從每一季公布的委員們預測的點陣圖就可以發現，即使是在今年六月時預測年底的政策利率，彼此間最高也有超過三碼的差距。FOMC多數委員認為目前的政策利率相對緊縮，有約束經濟的效果；但談到升降息時機，即使理由各異，可是似乎主要是在擔心關稅作用的程度差別。

好看的推理小說不會很快地或容易地被發現出真正的兇手。從近日聯準會官員們的發言來看，美國總統川普即使沒有更換聯準會主席，對貨幣政策的影響能力，也比他自己想的還大。

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