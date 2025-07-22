盧特尼克：有信心將與歐盟達協議

美國商務部長盧特尼克表示，有信心與歐盟達成貿易協議。（路透資料照）

8/1新關稅生效並支付

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普七月稍早向歐盟發出關稅通知函，揚言要對歐盟進口商品徵收三十％關稅，八月一日起生效。美國商務部長盧特尼克表示，有信心美國能與歐盟達成貿易協議，但八月一日仍是關稅正式生效的最後期限。對此，歐盟已就無法與美國達成協議做最壞準備，可能對美國動用反脅迫工具。

盧特尼克週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對國家」訪問表示，他剛與歐盟談判代表通完電話，雙方仍有很大的協議空間，「這是全球兩大貿易夥伴之間的對話，我們將達成協議，我有信心我們會取得共識」。

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他說，八月一日是最後期限，在此之後，收到關稅通知函的國家當然可以繼續與美國談判，但從那天開始，他們就得支付關稅。

歐盟最快本週擬反制

《華爾街日報》報導，知情人士透露，上週美國官員告知歐盟貿易主管，川普總統預計將要求歐盟做出更大讓步，雙方才能達成協議，可能包括對多數歐洲輸美商品徵收十五％或以上關稅。對致力於與美國談判將關稅維持在十％的歐盟而言，這個消息令他們感到不快。

歐盟二十七個成員國大使預計最快在本週集會，擬定對美國的反制措施，以便若無法在八月一日最後期限達成協議，能對美國企業展開反擊，這些措施將不限於對美國進口商品徵收報復性關稅。

德國政府上週暗示，可能支持歐盟動用反脅迫工具，這是一種法律工具，允許歐盟通過一系列貿易和投資限制來反擊經濟霸凌，這個工具先前從未使用過。歐盟官員將此視為最強大的貿易武器，也是最後的手段。

其他追加反制措施包括可能對美國數位服務徵收關稅或實施其他限制，以及限制美國企業進入歐盟的公共採購市場。歐盟先前已擬定兩套關稅方案作為反制，擬針對總值超過一千億美元的美國輸歐商品徵收關稅。

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