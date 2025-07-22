中國仍嚴管關鍵礦產 銻、鍺出口幾歸零

中國管控生產武器、通訊產品與太陽能板的關鍵礦產銻與鍺，6月出口創新低，分別較1月暴跌88％與95％。（路透資料照）

6月出口創新低 鍺較1月暴跌95％、銻大減88％

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管美國與中國達成貿易協議架構，使中國對美國的稀土磁鐵出口大幅反彈，但對於生產武器、通訊產品與太陽能板的關鍵礦產銻與鍺，則在中國情報單位嚴厲打擊走私與轉運下，出口創下新低紀錄。

中國海關總署二十日公布數據顯示，與一月相較，六月銻與鍺的出口分別暴跌八十八％與九十五％；與稀土相同，中國是這兩種關鍵礦產的最大開採國與提煉國。

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路透報導，這兩類礦產已分別於二○二三與二○二四年被中國政府列入出口管制清單，並於去年十二月禁止出口美國，以報復美國的晶片管制。今年四月稀土也被列入相同的管制清單，致使稀土出口量暴跌，迫使歐洲與美國一些汽車製造商停止部份的產線。

美中達成貿易協議架構 稀土磁鐵出口月增660％

上月美國與中國達成貿易協議架構，使中國稀土磁鐵對美出口強彈。中國海關數據顯示，六月出口美國的稀土磁鐵暴增至三五三公噸，較五月上升六六○％。

六月中國出口三一八八噸稀土磁鐵，從五月的一二三八噸上升一五七．五％，儘管如此，仍較去年同期下滑三十八．一％。今年上半年稀土磁鐵出口年減十八．九％。

有別於稀土磁鐵，六月銻與鍺的出口跌至歷史低點，該出口的崩跌與中國加強打擊關鍵礦產走私的運動不謀而合。中國情報機構上週表示，監測到境外間諜單位及其代理人透過轉運，規避管制。前一週，路透也披露，異常大量的銻從泰國與墨西哥出口至美國，似乎至少有一家中國企業從事轉運。中國對泰國的銻出口在四月創下新高後，已暴跌九十％；而自四月以來，沒有對墨西哥出口。

自二○二三年七月中國對鍺實施出口管制以來，高純度鍺的現貨市場價格已翻漲逾一倍；而自去年五月以來，銻價漲近四倍。

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