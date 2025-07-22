財經青紅燈》黃仁勳講客套話

黃仁勳上週表示，已獲准恢復銷售H20晶片給中國。（路透資料照）

■陳永吉

黃仁勳上週到中國一趟，檯面上是出席中國國際供應鏈促進博覽會，實際上是幫輝達降規的AI晶片H20找活路，這款專為中國打造的AI晶片，曾經被美國川普政府禁止輸往中國，日前才解禁，也使得原本輝達得打銷這筆超過55億美元的呆帳出現轉圜，帶領輝達股價創下新高。

黃仁勳這趟中國行，停留時間長、曝光度相當大，其中受訪時被問到華為AI晶片能否取代輝達，他回答：「這只是時間問題。」

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這句話聽起來有點不尋常，明眼人都知道不太可能發生，因為現在很多高端半導體設備、材料無法賣進中國，華為AI晶片是採用中芯半導體N+2製程生產，相當於台積電的5奈米，但良率不及5成。

隨著AI技術持續演進，對於先進製程的晶片需求越來越高，採用2奈米跟5奈米的效率跟成本，天差地遠，華為持續用中芯的製程來生產AI晶片，跟輝達採用台積電先進製程生產的晶片，能放在同一個天平比嗎？況且隨著AI算力需求越來越高，除了AI晶片外，先進封裝、伺服器的機櫃散熱系統等的要求也會同步提升，低階的AI晶片得用多少個晶片封裝在一起、機櫃的散熱系統得多龐大，實在難以想像。

黃仁勳基本上就是個生意人，今年他到中國已有三次，比來台灣還多次，相較台灣是輝達重要的代工基地，中國卻是輝達重要的市場，若被禁止銷售，損失慘重，所以這次他到中國為了H20穿唐裝、講中文，還認為華為要超車輝達只是時間問題，基本上都是講場面話，也講給美國政府聽，如果不讓輝達晶片賣進中國，華為就會坐大，這不是美國政府所樂見的，所以大家也不用太認真。

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