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盤勢分析》短線變數多 量縮觀望

2025/07/22 05:30

美國與歐盟貿易談判陷入困局，上週五台積電ADR下跌2.12%，台股在上週大漲後，昨日回檔休息。（資料照）美國與歐盟貿易談判陷入困局，上週五台積電ADR下跌2.12%，台股在上週大漲後，昨日回檔休息。（資料照）

美國與歐盟貿易談判陷入困局，上週五台積電ADR下跌2.12%，台股在上週大漲後，昨日回檔休息，台積電（2330）股價承壓，由於美國尚未宣布台灣關稅，加上美國總統川普放話還有半導體等產業關稅，市場再度陷入觀望，成交量萎縮，加權指數高檔震盪，以個股表現為主；亞洲生技大會將於本週登場，生技股漲勢較為整齊，其他則有機器人概念股、塑膠、鋼鐵、貿易百貨等傳產股表現較強，加權指數終場小跌42.57點，收在23340.56點，成交量約3102億元。

三大法人昨合計買超約37.3億元，其中外資買超41.3億元、投信賣超24.7億元、自營商買超20.8億元；外資台指期淨空單小減1454口，累積外資期貨淨空單約4.65萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，昨日量能急縮至3100億左右，除了8月1日關稅影響外，本週末進行大罷免投票也造成不確定因素，主力及外資開始縮手；此外，本週主要科技股財報包括特斯拉、谷歌陸續登場，而台積電股價接近歷史高點後還未越過，接下來較難有更大利多推升台股。預期近期AI族群仍持續輪動，待關稅確定後，資金應會進駐AI類股，可注意伺服器股的低接機會。

群益期貨分析，台股呈現區間震盪格局，目前在電子權值股進行輪漲，技術面台股仍屬多方量價結構，短線台股的拉回仍可以樂觀操作。（記者卓怡君）

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