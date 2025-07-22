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存股族卡位等填息 0050成交量 台股第3名

2025/07/22 05:30

存股族卡位，元大台灣50除息日爆量。（取自官網）存股族卡位，元大台灣50除息日爆量。（取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣50ETF（0050）與元大高股息ETF（0056）昨日除息，0050半年配息0.36元、0056季配息0.866元，兩檔ETF除息後吸引不少存股族卡位等「填息」，0050昨成交量逾7.5萬張、0056成交量超過6.6萬張，成交量排名分列台股第三名、第五名。

0056成交量 排第5名

上週五不少存股族在除息前一日就積極卡位，0050爆出逾10萬張成交量，位居ETF成交王，昨日則有「撿便宜」存股族進場，成交量同樣居高不下，不過，0050受台積電（2330）股價下跌拖累，終場下跌0.2元、以50.9元作收，陷入貼息窘境。

領了股息就跑 外資最大咖

同時，觀察三大法人動態，外資昨日賣超逾2.1萬張，成為「領了股息就跑」的最大咖，自營商賣超6451張（註：券商賣超是因應次級市場投資人買進之故）。

相較於0050收黑，0056昨日終場上漲0.07元、以34.8元作收。雖然0056終止連續四季配1.07元的新高紀錄，不過人氣仍居高不墜，更多投資人想趁機撿便宜。

觀察昨日三大法人動態，外資賣超1.1萬張、自營商賣超3萬張，法人解讀，比起0050，投資人更青睞0056，才會讓自營商賣超高達3萬張。

法人分析，以國內規模前五大高股息ETF來看，今年至昨日為止，元大高股息報酬率排名第一、近3.5%，元大台灣高息低波（00713）排名第二、報酬率近1.3%，由於0056報酬率亮麗，吸引不少投資人除息後紛紛搶著進場。

法人：搶短報酬率未必佳

針對不少投資人喜歡趁除息日「低點」進場，期待「填息」，法人認為，根據過往經驗，0050或0056填息機率高，投資人應以「長期投資」角度出發，採取定期定額或台股大跌單筆買進，搶短線的報酬率未必更佳。

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