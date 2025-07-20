燒垃圾發電 彰化溪州焚化廠賣電年賺千萬

彰化溪州焚化廠燒垃圾還能再生電力，發電量不僅能供應場內設施，且能養一座溫水游泳池，還有餘電賣給台電創造盈餘。（環保局提供）

〔記者張聰秋／專題報導〕彰化溪州焚化廠是全台首座「公有民營、委外操作」的焚化廠，每年可處理近三十萬公噸垃圾，發電近十八萬度電，宛如一座小型發電廠，供應廠內設施用電外，還能賣給台電，創造上千萬元盈餘，被視為公有民營的成功案例。

年發電18萬度

可供1.5萬戶家庭一日所需

根據台電彰化區營業處換算，溪州焚化廠一年發電量十七．七萬瓩，即十七萬七千度電，足可供應逾一萬五千多戶家庭一天所需，自二○二一年由信鼎技術服務公司接手以來，處理量與發電量同步成長。

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環保局指出，二○二○年中油代操作時，年處理垃圾二十八．一萬公噸、發電十四．六萬瓩；信鼎接手後經過整改以及效能優化，去年處理增至二十九．八萬公噸、發電達十七．七萬瓩，焚化量提升六％、發電量增幅達二十一％。

效能提升也反映在財報上，信鼎近三年轉虧為盈，累計盈餘約二千萬元，且不需再提整改費用，未來盈餘可望續增。更重要的是，現行營運模式已改為由信鼎支付操作費給縣府，去年達四八一二萬元，焚化效率越高，縣庫收入愈多。

除了焚化發電，溪州焚化廠旁的彰南溫水游泳池也大受好評，不僅供學校游泳課程，亦提供民眾運動場域。

今年縣府考察團遠赴丹麥參訪哥本哈根的焚化發電廠，當地不只發電，還結合滑雪場、攀岩牆等設施，成為城市亮點，彰化是否也能仿效打造遊樂新天地？環保局表示，溪州焚化廠已有溫水游泳池供教學與民眾使用，廠區已配置營運所需設施，短期內無規劃新增空間。

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