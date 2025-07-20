晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

綠色投融資拚6兆？金融業最怕踩雷

2025/07/20 05:30

金管會主委彭金隆喊出綠色投融資每年成長六．四％，二○三○年可突破六兆元的目標。（路透檔案照）金管會主委彭金隆喊出綠色投融資每年成長六．四％，二○三○年可突破六兆元的目標。（路透檔案照）

〔記者吳欣恬／專題報導〕金管會主委彭金隆喊出綠色投融資每年成長六．四％，二○三○年可突破六兆元的目標。但國內離岸風電和光電發展至今，仍有許多爭議未解，近期就發生玉山銀行踩雷高雄光電開發案，國泰人壽只好選擇自行成立太陽能電廠，供應自身及母公司集團綠電所需。

國銀綠色投融資總計3.3兆 保險業408億

金管會統計，截至今年四月，國內金融機構綠色授信一兆七七九○億元、永續績效連結授信一兆五九九七億元，合計約三兆三七八八億元；另截至今年三月，保險業參貸綠電及再生能源產業之專案資金運用放款約四○八億元。

離岸風電區塊開發三—三期，原計畫上半年公布選商規則，因市場預期費率有望較三—一、三—二期更有吸引力，使三—一、三—二期銀行融資愈形困難，許多風場開發陷入僵局。

且近期高雄和山光電開發案爆出不當開發，遭部分廢止施工許可；此案業者「聰明的家」向玉山商業銀行進行融資，且一家獨貸，外界估超過二十億元。玉山銀行母公司玉山金控說明，玉山銀行是依相關規範提供開發商綠能專案融資，近日雖有水土保持議題，未來將配合政府要求開發商符合相關規範。

國內離岸風電與光電發展至今，金融業者對綠色投融資的態度越趨保守，對於承擔授信風險以及配合政策發展感到無奈，為避免踩雷、乾脆自己來。

例如國泰人壽二○一七年攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立太陽能專案投資公司國泰電業；國壽二○二二年增持國泰電業的股權至七成，是國內首家成立太陽能電廠子公司的壽險業者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財