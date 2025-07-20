綠色投融資拚6兆？金融業最怕踩雷

金管會主委彭金隆喊出綠色投融資每年成長六．四％，二○三○年可突破六兆元的目標。（路透檔案照）

〔記者吳欣恬／專題報導〕金管會主委彭金隆喊出綠色投融資每年成長六．四％，二○三○年可突破六兆元的目標。但國內離岸風電和光電發展至今，仍有許多爭議未解，近期就發生玉山銀行踩雷高雄光電開發案，國泰人壽只好選擇自行成立太陽能電廠，供應自身及母公司集團綠電所需。

國銀綠色投融資總計3.3兆 保險業408億

金管會統計，截至今年四月，國內金融機構綠色授信一兆七七九○億元、永續績效連結授信一兆五九九七億元，合計約三兆三七八八億元；另截至今年三月，保險業參貸綠電及再生能源產業之專案資金運用放款約四○八億元。

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離岸風電區塊開發三—三期，原計畫上半年公布選商規則，因市場預期費率有望較三—一、三—二期更有吸引力，使三—一、三—二期銀行融資愈形困難，許多風場開發陷入僵局。

且近期高雄和山光電開發案爆出不當開發，遭部分廢止施工許可；此案業者「聰明的家」向玉山商業銀行進行融資，且一家獨貸，外界估超過二十億元。玉山銀行母公司玉山金控說明，玉山銀行是依相關規範提供開發商綠能專案融資，近日雖有水土保持議題，未來將配合政府要求開發商符合相關規範。

國內離岸風電與光電發展至今，金融業者對綠色投融資的態度越趨保守，對於承擔授信風險以及配合政策發展感到無奈，為避免踩雷、乾脆自己來。

例如國泰人壽二○一七年攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立太陽能專案投資公司國泰電業；國壽二○二二年增持國泰電業的股權至七成，是國內首家成立太陽能電廠子公司的壽險業者。

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