台智電萬事俱備 啟動購售電作業

去年底由經濟部推動成立的泛官股綠電統購分銷平台台智電，可彈性協助企業購買小額且短期程的綠電。（資料照）

泛官股綠電統購分銷平台

〔記者廖家寧／專題報導〕為滿足企業綠電需求，去年底由經濟部推動成立的泛官股綠電統購分銷平台「台灣智慧電能公司」（台智電），股東清一色是產業龍頭，涵蓋能源、電信、鋼鐵、半導體等產業，具相當市場支配力；台智電今年初主動向公平會申報結合行為，日前審查過關，台智電將可啟動各項購售電作業，並將接續完成下一輪增資作業。

國內出口企業除因應供應鏈減碳壓力外，亦參與RE100、SBTi或落實ESG承諾而必須採購綠電，對綠電需求甚殷，但CPPA（企業購售電合約）有其框架，眾多企業面臨國際信評不足、年期長、購電量固定等購電難題。

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助中小企業採購綠電

台智電「統購分銷」模式，可彈性協助企業購買小額且短期程的綠電，對國內綠電銷售模式並無排擠效果，更可促進綠電交易市場效率，達成企業、風場及售電業的多贏局面。

中山大學財務管理學系教授兼系主任蔡維哲指出，碳費實施在即，台智電越早上線，對紓解企業的綠電需求絕對有正面幫助，且台智電已獲授標準普爾（S&P）A-信用評等及中華信評「twAA+/twA-1+」評等，優良信評有助於融資時壓低借款成本，可向銀行借到較低利息，也有利於議價，企業可取得更有競爭力的綠電。

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