明年綠電目標600億度 經濟部艱鉅挑戰

高雄市漁電共生案場。（資料照，高雄市政府海洋局提供）

2成綠電占比目標延至明年底

〔記者林菁樺／專題報導〕政府原訂在二○二五年前達成綠能發電占比二成目標，但受疫情與執行瓶頸影響，已延至明年十一月，經濟部長郭智輝也強調「一定會達標」；但依據用電成長推估，明年綠電要有五七○億至六○○億度發電量，挑戰十分艱鉅。

力推漁電共生、家戶屋頂光電

太陽光電與風力發電為台灣綠能的二大支柱，目前太陽光電併網量已達十四．五GW，屋頂型進度雖超前，但地面型受限土地資源、農漁地整合困難，進展落後。經濟部官員坦言，光電議題屢屢成為政治攻防話題，近期高雄大樹光電案更因廠商違規施作成為焦點，「少數老鼠屎壞了整鍋粥」，拖累整體進度。

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為強化推動力道，經濟部已聯合法務部與農業部設置「太陽光電資訊透明專區」，提升政策透明度。漁電共生是目前可大量併網關鍵，也設定四．四GW目標；漁民關心容許程序、養殖事實認定，經濟部強調，將持續與農業部門溝通，並在漁電共生四．○方案強化配套處理。

經濟部也推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助三千元，單案最高補助三十萬元；同時修正「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，要求地方政府將其中五成經費用於案場所在地鄉村事務，強化在地回饋。

離岸風電原定目標為五．六GW，因海峽風場解約下修至五．三GW，完成時程也順延至明年；目前約有三GW併網，預計今年海龍、沃旭與台電二期等風場加入後，可達四．七GW。

風場審查時程擬縮短至1個月

針對業界批評風場申設程序冗長，經濟部提出「聯合審查」、「隨到隨審」、「定期審查」與「預審機制」等四大改革方案，目標將審查作業縮短至一個月內完成。

另針對風場開發與漁業、生態的衝突，經濟部將參考「離岸風電與漁業聯絡溝通指南」作為與漁民溝通依據，並規劃每半年召開地方社會溝通會議，讓風電產業穩健發展。

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