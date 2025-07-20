晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

明年綠電目標600億度 經濟部艱鉅挑戰

2025/07/20 05:30

高雄市漁電共生案場。（資料照，高雄市政府海洋局提供）高雄市漁電共生案場。（資料照，高雄市政府海洋局提供）

2成綠電占比目標延至明年底

〔記者林菁樺／專題報導〕政府原訂在二○二五年前達成綠能發電占比二成目標，但受疫情與執行瓶頸影響，已延至明年十一月，經濟部長郭智輝也強調「一定會達標」；但依據用電成長推估，明年綠電要有五七○億至六○○億度發電量，挑戰十分艱鉅。

力推漁電共生、家戶屋頂光電

太陽光電與風力發電為台灣綠能的二大支柱，目前太陽光電併網量已達十四．五GW，屋頂型進度雖超前，但地面型受限土地資源、農漁地整合困難，進展落後。經濟部官員坦言，光電議題屢屢成為政治攻防話題，近期高雄大樹光電案更因廠商違規施作成為焦點，「少數老鼠屎壞了整鍋粥」，拖累整體進度。

為強化推動力道，經濟部已聯合法務部與農業部設置「太陽光電資訊透明專區」，提升政策透明度。漁電共生是目前可大量併網關鍵，也設定四．四GW目標；漁民關心容許程序、養殖事實認定，經濟部強調，將持續與農業部門溝通，並在漁電共生四．○方案強化配套處理。

經濟部也推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助三千元，單案最高補助三十萬元；同時修正「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，要求地方政府將其中五成經費用於案場所在地鄉村事務，強化在地回饋。

離岸風電原定目標為五．六GW，因海峽風場解約下修至五．三GW，完成時程也順延至明年；目前約有三GW併網，預計今年海龍、沃旭與台電二期等風場加入後，可達四．七GW。

風場審查時程擬縮短至1個月

針對業界批評風場申設程序冗長，經濟部提出「聯合審查」、「隨到隨審」、「定期審查」與「預審機制」等四大改革方案，目標將審查作業縮短至一個月內完成。

另針對風場開發與漁業、生態的衝突，經濟部將參考「離岸風電與漁業聯絡溝通指南」作為與漁民溝通依據，並規劃每半年召開地方社會溝通會議，讓風電產業穩健發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財