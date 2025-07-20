公婆多、老鼠屎也多 光電開發停滯不前

太陽能光電裝置量年年未達標，業者坦言，光電開發案窒礙難行無非兩大因素，就是公婆多、「老鼠屎」也多。（示意圖，台電提供）

建一座案場須蓋逾百個公文章 過程繁瑣衍生綠電蟑螂亂象

〔記者張慧雯／專題報導〕太陽能光電裝置量年年未達標，近年來成長幅度更是趨緩，去年底總裝置量僅突破十四GW，面對原本二○二五年達成二十GW的目標，幾已確定無法達標；業者坦言，光電開發案窒礙難行無非兩大因素，就是公婆多、「老鼠屎」也多！

所謂公婆多，不光只是中央的經濟部、能源署、農業部，還有地方政府各單位，更包括環保團體、當地居民等。業者直言，蓋一座光電案場，一塊大面積土地可能有上百名地主，每位地主都要簽署同意書；另向經濟部能源署拿到籌設許可前，需先在地方舉辦說明會，也得要地方政府機關的同意函，還要取得土地變更與容許使用，與台電簽約後再向能源署提出施工許可，整個過程大概要蓋百來個章。

請繼續往下閱讀...

綠電蟑螂假環保真勒索 業者被迫支付「成本」

也因申設過程繁瑣，綠電弊案頻傳，業者良莠不齊，光電的「老鼠屎」也多。業者形容，綠電蟑螂在地方橫行，｢假環保、真勒索」讓人不勝其煩，二○二二年爆發台南槍擊案也傳與光電利益糾紛有關，光電案的「鬼故事」說不完，越大的案子「鬼故事」越多；而弊案越多、老鼠屎就越多，業者支付高昂的「成本」，只好從其他地方想辦法「賺回來」，偷工減料情況就容易發生。

近來高雄市大樹和山光電弊案持續延燒，市長陳其邁動怒，直指「未來不會核准地面光電案」。太陽能業者認為，地方政府展現雷厲風行的手段，嚴格查核、避免破壞環境，對產業來說反而是好事，也能警告心生不軌的同業，但也期待別再讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋指出，在歐洲太陽能是環保綠能產業，但在台灣卻被貼標籤，不是「光電滅農」、就是「光電滅魚」，連用清水洗太陽能板都被抹黑成「污染土地」。

師法歐洲生態光模式 鼓勵綜合性開發模式

他今年參加歐洲最大的太陽能光電展，大家討論的都是生態光（ecovoltaics），即太陽能發電與生態保育、生態系統服務（如棲地營造、生物多樣性、水資源管理等）結合。他建議，未來政策和法規可多鼓勵這種綜合性、生態友善的開發模式，若有可能，應該提供更多補貼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法