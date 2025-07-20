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川普極限施壓 歐盟關稅底線15~20％

2025/07/20 05:30

外媒報導，知情人士透露，美國總統川普在美歐就貿易架構協議展開數週的談判後，已升高要求，推動對歐盟進口產品課徵最低15％至20％關稅。（路透）外媒報導，知情人士透露，美國總統川普在美歐就貿易架構協議展開數週的談判後，已升高要求，推動對歐盟進口產品課徵最低15％至20％關稅。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報十八日報導，三名知情人士透露，美國總統川普在美歐就貿易架構協議展開數週的談判後，已升高要求，推動對歐盟進口產品課徵最低十五％至二十％關稅；該架構協議旨在維持多數歐洲產品十％基礎關稅。

不甩歐盟降汽車關稅提議

知情者也說，川普亦對歐盟降低汽車關稅的最新提議不為所動，表示樂於依照計畫對該產業課徵二十五％關稅。一名美國官員證實，即使達成協議，美國政府目前也考慮對歐盟課徵逾十％的對等關稅。

是否報復？歐盟內部意見分歧

報導指出，隨著八月一日協議達成的最後期限逼近，美國該立場使歐洲陷入困境，川普已表示，八月起將對所有歐盟進口產品課徵三十％關稅。對於是否採取反制措施，歐盟內部看法分歧，且可能迫使在任何協議中接受超過十％的關稅。

一名歐盟高級外交官說，川普堅持的十五％至二十％對等關稅，實際上與四月雙方展開貿易談判時沒有差別；四月初川普公布對歐盟課徵的對等關稅為二十％。

美國也已對歐盟的鋼鋁課徵五十％的產業關稅。他說，「我們不想打貿易戰，但不知道美國是否給我們有選擇的機會」。另一位歐盟外交官則說，「情況顯然改變」，傾向支持報復，「不會接受十五％關稅」。

再嗆對金磚國家額外加徵10％關稅

另外，川普十八日重申將對金磚國家組織額外課徵十％關稅，並表示若對美國構成威脅，會很快讓對方瓦解，他說，「絕不容許任何人對我們耍花招」。川普也矢言致力維護美元作為全球儲備貨幣的地位。他多次稱金磚國家的成立，是為了傷害美國以及美元作為全球儲備貨幣的地位。本月六日，川普威脅任何支持金磚國家「反美政策」的國家，將被額外徵收十％關稅。

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