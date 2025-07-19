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國產建材：科技業建廠未放緩 未來2年續旺

2025/07/19 05:30

國產建材實業昨舉行混凝土應用前瞻技術研討會。前排中為國產建材實業董事長徐蘭英。（記者陳永吉攝）國產建材實業昨舉行混凝土應用前瞻技術研討會。前排中為國產建材實業董事長徐蘭英。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉、實習記者劉羽珊／台北報導〕國內混凝土大廠國產建材實業（2504）昨日舉行混凝土應用前瞻技術研討會，除發表45款低碳高端混凝土外，並宣布為全台首家「高彈性模數混凝土」供應商；董事長徐蘭英表示，雖然有外在總體經濟及關稅等不確性因素，但從國產角度來看，科技業未來兩年在台灣建廠腳步未曾停歇，今年建廠需求不比去年少。

國產為全台首家「高彈性模數混泥土」生產供應業者。該材料已率先應用於科技大廠高雄園區的廠辦興建。（國產提供）國產為全台首家「高彈性模數混泥土」生產供應業者。該材料已率先應用於科技大廠高雄園區的廠辦興建。（國產提供）

科技業回台 擴大建廠

國產目前營收來源包括科技廠房、住宅、公共工程各約占1/3，徐蘭英表示，科技廠房今年看來需求還是不錯，沒有感覺受到關稅影響而有所放緩，甚至還感受到部分科技業移回台灣、擴大建廠，像昨日上午才接到一家科技廠來詢價。

至於住宅，雖然受到打炒房政策影響，房市略有修正，但國產的混凝土主要銷售給大型建商，由於大建商仍有業績壓力，會持續推案，所以國產受到房市波動影響較小。公共工程部分，目前則等待政府發包釋出需求。整體來說，徐蘭英表示，今年下半年營運目標是持平上半年。

新品高彈性模數混凝土 助力台灣科技廠辦耐震升級

徐蘭英說，面對AI世代與半導體產業的崛起，建築需求也跟著須要升級。科技業對於建築物的穩定性、耐震性與精密度，提出前所未有的高標準。國產看見這個趨勢，因此積極投入研發，率先推出高彈性模數混凝土，這是一種專為高樓層精密廠辦、高耐震需求設計的先進低碳高端混凝土，彈性模數、強度遠高於一般混凝土。

新品已用在高雄先進建廠案

徐蘭英透露，國產已將高彈性模數混凝土，正式應用澆築在科技大廠於高雄園區的先進建廠計畫中，未來也有機會擴展到新竹寶山二期、中科二期、嘉義科、南科與高雄楠梓等科學園區。相信國產未來高彈性模數混凝土出貨比重會持續增加，目標成為混凝土界的高檔品牌「LV」。

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