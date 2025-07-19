台達電奪捷智訂單 攜手AOI廠開拓國際

台達電看好今年AI伺服器電源與液冷散熱解決方案將顯著挹注營收成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續放大集團工業自動化軟硬整合實力，成功斬獲台系自動光學檢測（AOI）設備廠捷智科技訂單，並已於近日向對方輸出旗下標準化通訊解決方案，協助對方成功取得標案。台達電指出，後續不排除攜手客戶進一步鎖定國際市場商機，也可望加速搶攻後續設備的導入機會。

台達電表示，此次向捷智科技交付標準化通訊解決方案，成功在短時間內協助對方達到智慧工廠資料交換標準（CFX），並取得國際電子工業聯接協會（IPC）合格產品名單（QPL）認證。主要受惠於旗下產品有助於串接製造執行系統（MES），系統整合效率提高3成，同時透過應用程式介面（API）模組，減少5成的程式開發行數，快速完成導入驗證。

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台達電強調，集團持續深耕、整合開發工業自動化軟體與硬體，藉由軟體解決方案，協助企業克服系統之間資料格式不一致帶來的磨合挑戰，未來將持續致力於推動製造設備與企業資訊系統順利串聯。

輝達GB300＋蘋果新品上市 Q3營收吃補

台達電除了工業自動化事業範疇，管理階層看好電源及零組件下半年將持續發力、挹注獲利表現，其中，輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器GB300將成為重要營收來源之一，而即將邁入量產爬坡期的iPhone 17系列新機，也將提升台達電旗下乾坤的被動元件使用量，助攻集團第三季營運暢旺。

年營收力拚5000億大關 EPS上看18.72元

法人指出，隨著電子產業邁入旺季，台達電全年AI電源與先進散熱解決方案的業績比重，可望優於原先預期的2成，預估有機會推升全年營收飆破5000億大關，年增幅逾19%，每股稅後盈餘達到18.72元、年增38%，雙雙續創歷史新高紀錄，預期台達電本月31日法說會將成為產業關注焦點。

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