百億綠色成長基金 首批12家投資人到位

環境部百億綠色成長基金啟動，並通過首批十二家民間創投與加速器業者，未來將一起攜手推動淨零新興產業發展。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了發展綠色產業，環境部向國發會申請一○○億元「台灣綠色成長基金」，昨宣布首批「搭配投資人」夥伴，共十二家公司，並已整理逾一四○家潛力新創業者，未來將進行投資媒合，幫助台灣綠色新興發展，投資領域包含前瞻能源、碳捕捉與再利用等。

環境部次長葉俊宏表示，已由各署處單位整理出逾一四○家具有潛力的綠色新創業者，未來搭配民間創投資源，由專業投資人評估，希望首個公私合作的投資案能儘快誕生。

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環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜也說，綠色成長基金鎖定二千萬以上、一億元以下的技術發展期，政府出資一○○億元並與民間合作共同投資，其中政府投入比例最高可達民間的三倍，而透過引進專業創投公司，可協助政府第一步篩選新創，相關投資領域設定為資源循環、深度節能、前瞻能源、數位低碳、碳捕捉與再利用、氣候調節技術等。

首批十二家民間創投與加速器包含中華開發資本、台灣大哥大、兆豐、合復毅、宏福資本、活水影響力投資、益鼎創投、能率亞洲資本、國聯創投、創世投創、祺富資本、斯伯克國際創投等。創投公會理事長邱德成表示，綠色是台灣未來發展的重要方向，新創更是經濟活力核心動能，台灣綠色成長基金將綠色跟新創結合，非常有意義。

葉俊宏也預告，今年第三與第四季將陸續辦理搭配投資人遴選，持續擴展綠色投資的陣容，與民間攜手建構完整的綠色金融生態系。

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