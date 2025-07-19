晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

百億綠色成長基金 首批12家投資人到位

2025/07/19 05:30

環境部百億綠色成長基金啟動，並通過首批十二家民間創投與加速器業者，未來將一起攜手推動淨零新興產業發展。（記者吳柏軒攝）環境部百億綠色成長基金啟動，並通過首批十二家民間創投與加速器業者，未來將一起攜手推動淨零新興產業發展。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了發展綠色產業，環境部向國發會申請一○○億元「台灣綠色成長基金」，昨宣布首批「搭配投資人」夥伴，共十二家公司，並已整理逾一四○家潛力新創業者，未來將進行投資媒合，幫助台灣綠色新興發展，投資領域包含前瞻能源、碳捕捉與再利用等。

環境部次長葉俊宏表示，已由各署處單位整理出逾一四○家具有潛力的綠色新創業者，未來搭配民間創投資源，由專業投資人評估，希望首個公私合作的投資案能儘快誕生。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜也說，綠色成長基金鎖定二千萬以上、一億元以下的技術發展期，政府出資一○○億元並與民間合作共同投資，其中政府投入比例最高可達民間的三倍，而透過引進專業創投公司，可協助政府第一步篩選新創，相關投資領域設定為資源循環、深度節能、前瞻能源、數位低碳、碳捕捉與再利用、氣候調節技術等。

首批十二家民間創投與加速器包含中華開發資本、台灣大哥大、兆豐、合復毅、宏福資本、活水影響力投資、益鼎創投、能率亞洲資本、國聯創投、創世投創、祺富資本、斯伯克國際創投等。創投公會理事長邱德成表示，綠色是台灣未來發展的重要方向，新創更是經濟活力核心動能，台灣綠色成長基金將綠色跟新創結合，非常有意義。

葉俊宏也預告，今年第三與第四季將陸續辦理搭配投資人遴選，持續擴展綠色投資的陣容，與民間攜手建構完整的綠色金融生態系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財