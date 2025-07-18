財經青紅燈》拋棄狼性的王品

拋棄中式「狼性」的王品，反而拚出新的機會。 （資料照）

台灣餐飲業營業額在2023年首度破兆，近年來持續創高，王品等餐飲集團擺脫中國泥淖後，將發展重心轉回台灣，營收、獲利也跟著屢創新高；若對比中國餐飲市場的流血內卷，指標品牌海底撈都陷入「增收不增利」窘境，拋棄中式「狼性」的王品，反而拚出新的機會。

根據統計，台灣餐飲業歷經2020、2021年疫情期間連續2年衰退後，2022、2023年出現爆發式成長，連續2年營業額年增達2成，從疫情時一度跌破7千億，2023年首度破兆，2024年成長率雖回復到正常水準的3.58%，今年前5月持續年增3.9%，也顯示餐飲業已站穩「兆元產業」。

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以台股指標餐飲股王品為例，2021、2022年受到疫情衝擊，台灣小賺、中國大賠，2年合計認列西進投資虧損近8億元，昔日金雞母變成拖油瓶；在先後收掉中國「石二鍋」、「LAMU慕」及「三哇造面」品牌後，王品2023年淨利大增至13.8億、2024年也破13億，EPS分別達16.79元、15.66元，對股東派發出史上最大方股息；今年首季營收續創單季新高、EPS達4.41元。

對比中國餐飲指標品牌海底撈（特海國際）近年開放加盟後，反而陷入營收成長放緩、利潤率下滑的窘境，利潤率從過去動輒雙位數，去年跌破10%，今年首季估僅剩下4.1%；不再癡迷於西進的王品，如今是「增收又增利」。

過去台灣媒體吹捧所謂的中企狼性文化，意指將狼野性、殘暴、貪婪、暴虐等特質，扭曲成為一種拚搏精神，鼓吹台商應學習中企不顧一切求取生存的企業文化；如今來看，這不是文化、而是笑話！（高嘉和）

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