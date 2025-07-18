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台積電法說》2奈米三成在美生產 打造獨立先進半導體聚落

2025/07/18 05:30

台積電17日舉行2025第2季法人說明會，公布第2季營運結果。董事長魏哲家（中）、財務長黃仁昭（右）在會中侃侃而談。（記者廖振輝攝）台積電17日舉行2025第2季法人說明會，公布第2季營運結果。董事長魏哲家（中）、財務長黃仁昭（右）在會中侃侃而談。（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨召開法說會，董事長暨總裁魏哲家表示，當一六五○億美元投資完成後，台積電二奈米及更先進製程產能將會有約三成在美國生產，亞利桑那州當地將成為獨立的先進半導體製造聚落。

全年美元營收成長上修至30％

展望今年下半年，魏哲家強調，「我們尚未看到客戶的行為有任何改變」，市場對人工智慧（AI）的需求持續強勁，帶動三與五奈米先進製程需求，加上非AI終端市場將溫和復甦，上修台積電全年營收以美元計由先前的成長二十五％到達三十％。

但他也指出，台積電了解到關稅政策存在著不確定性、風險等潛在影響，尤其對消費者相關及價格敏感的終端市場更會受影響；將謹慎留意潛在的關稅影響，並在今年下半年與明年審慎規劃業務；今年資本支出維持不變，將繼續投資於未來的大趨勢，以維持領先地位。

魏哲家說，中國的補貼方案雖刺激部分「短期」需求上揚，但台積電仍預期整體非AI終端市場下半年將溫和復甦；半導體需求態勢將維持強勁，近期大型語言模型發展數量的爆炸性增長，有利於AI的長期需求展望，這代表更多運算的需要，帶動對先進半導體的需求上升。

長期毛利率53％以上可實現

台積電財務長黃仁昭表示，台積電獲利能力包括領先的技術開發和產能提升、定價、產能利用率、成本優化、技術組合和匯率等六項因素，其中，「匯率是我們無法控制的」，目前仰賴其他五大因素來應對，即便考慮到目前不利的匯率，台積電長期毛利率達五十三％以上仍可實現。

魏哲家指出，因美國先進製程的客戶對投產美國廠興趣濃厚，將致力將美國二廠三奈米量產進度加速，以支持客戶的需求，美國三廠已開始動工，將採用二奈米和A16製程技術，由於客戶對AI相關的需求強勁，也將考慮加快生產進度。

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