就算美政黨輪替 學者：美關稅政策恐常態化

合庫金控首席經濟學家徐千婷昨在中經院演講時表示，由於關稅為美國政府帶來穩定收入，對台灣來說，要為關稅長期化、常態化的局面做好準備。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕合庫金控首席經濟學家徐千婷昨在中經院演講時表示，由於關稅為美國政府帶來穩定收入，加上目前美國經濟並未因此衰退，未來不論美國政權是否輪替，執政黨恐怕都難以放棄這樣的政策工具，因此對台灣來說，要為關稅長期化、常態化的局面做好準備。

徐千婷指出，美國總統川普四月宣布對等關稅政策時，經濟學家普遍認為關稅對美國會造成負面衝擊、甚至引發經濟衰退，然而三個多月過去，美經濟似乎沒有當初預測的悲觀，反而表現不錯。

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她回顧過去幾年美國經濟成長超乎預期，形成「美國例外論」，有一定的韌性來面對這些負面衝擊；加上川普最近公布的大而美法案，初期多少具有刺激效果；總結來說，美國景氣在貿易政策衝擊之下雖然轉差，但不至於衰退。

她也分析關稅對美國經濟的影響，截至六月，美國進口的有效關稅稅率達到十％，創八十年來新高，關稅收入增加數倍，財政赤字也因此好轉。她直言，「接下來如果是民主黨執政，會不會想要延續這樣的政策？也許會變成美國的常態。」

中經院上修今年經濟成長至3.05％ 物價平穩通膨降

此外，中經院昨發布最新經濟預測，上修全年經濟成長率為三．○五％，成長模式為上熱下冷，上半年景氣比原先估計更好，成長率達五．一七％，下半年受到美國關稅影響而遲緩，成長率僅一．○八％。物價方面則維持平穩，由於新台幣升值減緩物價上漲，CPI年增率為一．八九％，略低於通膨警戒線。

至於新台幣走勢，中經院預測新台幣兌美元匯率將由第一季的三十二．八九元升值至第四季約二十八．三九元，不過還是要視川普即將公布的關稅稅率，若大於十％，台灣的貿易帳會降低，新台幣也會隨之貶值。

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