三大領先 國泰世華奪《The Banker》台灣最佳表現銀行

國泰世華銀行再度躍上國際舞台，榮獲英國財經媒體《The Banker》銀行家雜誌評選為「2025年台灣最佳表現銀行」。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華銀行再度躍上國際舞台！英國《金融時報》集團旗下權威財經媒體《The Banker》銀行家雜誌日前公布最新全球千大銀行（Top一○○○）排名，國泰世華憑藉強勁的成長動能、穩健的獲利能力與優異的風險報酬表現，在台灣銀行整體績效評比中拔得頭籌，獲評為「台灣最佳表現銀行」（Taiwan’s Best-performing Bank）。

這也是國泰世華銀行繼去年底獲得《The Banker》評選二○二四年「台灣年度最佳銀行」後，再次受到國際機構肯定；國泰世華去年稅後淨利三八三．四億元、年增率達三十二％，並連續四年創下歷史新高，展現穩健經營實力。

請繼續往下閱讀...

國泰世華銀行總經理李偉正表示，連續兩年獲得《The Banker》評選為「台灣最佳銀行」及「台灣最佳表現銀行」的肯定，是對全體同仁努力的最高肯定。

他強調，國泰世華銀行秉持以客戶為中心的理念，長期致力於數位金融發展、財富管理服務及永續金融創新，打造具韌性的經營體質與具前瞻性的市場策略；面對全球經濟情勢不斷變化，我們將持續精進體質，以穩健的步伐朝成為亞洲區域領導銀行的目標前進。

《The Banker》銀行家雜誌每年針對全球超過一○○個國家及地區的銀行進行全球千大銀行調查，以第一類資本（Tier 1 capital）為衡量基礎，評比標準涵蓋資本適足率、獲利能力、流動性、槓桿比率與營運效率等多項指標，為全球銀行綜合實力排名的重要指標。

《The Banker》銀行家雜誌報導中特別提到，國泰世華銀行在多項財務比率中皆名列前茅，尤其在「成長性」、「獲利能力」與「風險報酬率」三大指標中皆為台灣銀行業表現最佳，整體表現為台灣銀行之首。

做為台灣民營銀行的領導品牌，國泰世華銀行除了獲利與成長營運表現獲得《The Banker》銀行家雜誌高度評價，近期在數位創新、海外營運、永續金融方面接連獲得國際肯定，包括《彭博商業周刊》「年度銀行體系結構獎—卓越獎」與「企業可持續金融大獎—傑出獎」、《The Asset》「台灣最佳現金管理銀行」、「台灣最佳財富管理」及「台灣最佳私人銀行」、《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳貿易融資銀行」、「台灣年度最佳創新投資產品獎」等殊榮。

展望未來，國泰世華銀行將持續以永續發展為核心理念，深化在地服務、拓展國際布局，透過數位與智能兩大驅動力，提供客戶更便捷、更全面的金融服務，朝「亞洲首屈一指的區域型銀行」目標穩健邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法