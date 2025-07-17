TISA開跑 投資台灣好未來！

集保結算所16日舉辦TISA發表會，金管會主委彭金隆（左6）、集保結算所董事長林丙輝（右6）、財政部賦稅署署長宋秀玲（左5）與證期局局長張振山（左4）等共同主持啟動儀式。（集保結算所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕由金管會指導，集保結算所規劃建置的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶），已於六月三十日正式上線，提供投資人於基金銷售機構開立專戶，申購低經理費、零申購手續費且經專家嚴選的優質TISA基金；集保結算所昨日正式舉辦TISA發表會，開啟全民理財全新的篇章。

金管會主委彭金隆指出，截至今年五月底，我國投信投顧業管理資產已接近十三兆元，對於打造亞洲資產管理中心的政策至關重要；他特別感謝集保結算所推出的TISA帳戶制度，整合各單位資源與金管會共同攜手實現政策目標，提升全民投資意識，強化民眾的財務自主與生活儲備，以應對超高齡社會的財務挑戰。

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集保董事長林丙輝表示，TISA帳戶制度是公私協力最佳典範，TISA以基金先行為起跑點，後續配合政策規劃納入股票、ETF等投資商品為中繼，進而以TISA的成功經驗，跨出我國前進亞洲資產管理中心的重要一步。

TISA帳戶於現行集保帳戶架構下設置，並彙整證券商公會、投信投顧公會、信託公會等多方意見，簡化作業流程建立有效管理；集保也邀集多位學者及產業專家組成TISA基金委員會，嚴選TISA基金適格性，提供投資人優質選擇，首波已有十家投信業者、十六檔基金經核准上架銷售，另外還有多檔基金也陸續申請中。

為方便投資人管理TISA帳戶，集保結算所建立「TISA帳戶查詢平台」，提供投資人便捷歸戶查詢且免付費的服務，並支援網頁版及「集保e手掌握」App，民眾可跨裝置靈活使用，全面提升使用者數位體驗。

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