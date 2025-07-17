新聞幕後》堂叔們虎視眈眈 新光三越懷璧其罪

經歷多日的家族內鬥與角力後，新光三越昨日董事會終於順利完成董事長、副董事長與總經理的改選，新光三越董事長由吳東昇（右）續任，吳昕陽（左）擔任副董事長兼任總經理，叔姪之爭暫告落幕。（中央社資料照）

記者卓怡君／特稿

自從新光三越老董事長吳東興在二○二○年八月辭世後，吳昕達、吳昕陽與吳昕昌三兄弟失去父親庇護，直接對上堂叔吳東進為首的泛新光集團逼宮，每隔兩、三年就上演經營權之爭，在堂叔們虎視眈眈下，第三代吳昕陽接班新光三越董座路迢迢。

第三代吳昕陽 接班路迢迢

新光三越前身為新光百貨，由吳火獅哥哥吳金龍的長子吳東興負責經營，在一九八九年搭上日系百貨的熱潮，與日本三越百貨合資成立新光三越，吳東興帶領新光三越躍為台灣百貨業龍頭，更有計畫地成功栽培三個兒子接手新光三越營運，三兄弟各司其職。

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但因新光三越中國投資失利，引發日方股東不滿，二○一九年吳東進趁機聯手日方股東，逼迫總經理吳昕達下台負責，企圖奪下台灣百貨龍頭的經營權，最後吳東興緊急與日方、吳東亮協調，改由吳昕陽擔任總經理。吳東興辭世後，吳東進對拿下新光三越主導權更是勢在必得，每次董事會改選都要上演家族互鬥戲碼，日方夾在其中不堪其擾，今年脫手賣出一半持股。

家族惡鬥爭產 延燒至新光三越

「家族惡鬥爭產」彷彿是新光吳家的DNA，吳氏兄弟吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇三十多年來分合不斷，心結難解，家族內鬥從泛新光集團延燒至新光三越；回首過去三十多年，吳東興不僅成功將新光三越打造成台灣百貨龍頭，更把三個兒子培養為百貨經營能手，如今「懷璧其罪」，在堂叔們各懷鬼胎下，吳昕陽和他的兄弟只能在夾縫中妥協，真正接手新光三越主導權的日子還有得等。

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