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財經青紅燈》老人繼承更老的房子

2025/07/17 05:30

多數高齡者持有的房產預期還將握在手中好些年，等到真的發生繼承時，很可能出現老人繼承更老住宅的普遍社會現象。（記者徐義平攝）多數高齡者持有的房產預期還將握在手中好些年，等到真的發生繼承時，很可能出現老人繼承更老住宅的普遍社會現象。（記者徐義平攝）

■徐義平

根據財政部統計處4月發布的「賦稅指標中的高齡族群概況」，去年全國地價稅開徵戶數達1065萬戶，其中353.8萬戶為高齡納稅人、占比約33.22%，觀察高齡納稅人的各年齡層分布，65至69歲有122.6萬戶、70至74歲有101.2萬戶、75至79歲有55.7萬戶，甚至80歲以上有74.3萬戶。

再對比去年全國房屋稅開徵戶數1163.6萬戶，其中412.8萬戶為高齡納稅人，占比約35.47%，而各年齡層分布，65至69歲有138.8萬戶、70至74歲有117.2萬戶、75至79歲有67.1萬戶，80歲以上也有89.7萬戶。

不論從地價稅或是房屋稅來看，逾65歲高齡者握有全國超過3成以上的房地產，未來都將遇到繼承問題，而根據內政部不動產資訊平台最新統計，自2024年第二季起，全台房屋稅籍住宅平均屋齡已連續四季突破33年，顯示全台住宅屋齡持續老化。

若再對照2023年全國國人平均壽命約80.2年，除非提前規劃好，多數高齡者持有的房產預期還將握在手中好些年，等到真的發生繼承時，很可能出現老人繼承更老住宅的普遍社會現象。

另根據內政部統計月報資訊，全國繼承移轉棟數持續攀新高，尤其2022至2024年間，連續3年都超過7萬棟；再觀察年度買賣移轉棟數與繼承移轉棟數間的變化，2021年呈現5比1，但到了2023年縮小至3.9比1，顯見繼承獲得房產與買賣獲得房產間差距已經拉近，甚至很有可能因為高房價年代買不起房，只能等房繼承，但往往很大機率是老人繼承更老的房子。

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