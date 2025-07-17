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力抗匯率逆風 飛捷拚營收不墜 EPS保6

2025/07/17 05:30

飛捷受惠於美國專案持續挹注下半年營運，法人預估今年每股稅後盈餘可望達到7.17元、年增3.46%。（記者方韋傑攝）飛捷受惠於美國專案持續挹注下半年營運，法人預估今年每股稅後盈餘可望達到7.17元、年增3.46%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣產業第二季需共同面臨新台幣升值帶來的獲利侵蝕問題，工業電腦廠飛捷（6206）董事長林大成昨日表示，雖然6月起已採取避險操作，但匯率仍衝擊下半年營收與毛利率，預估影響業績12%，毛利率也可能下滑4至5個百分點。不過，隨著專案量穩定增加，公司將力拚全年營收持平於去年，每股稅後盈餘（EPS）以「保6」做為目標。

林大成昨日出席飛捷文教基金會舉辦的社會設計展活動。（記者方韋傑攝）林大成昨日出席飛捷文教基金會舉辦的社會設計展活動。（記者方韋傑攝）

憂台幣升破29 衝擊壓力擴大

林大成昨日出席飛捷文教基金會舉辦的社會設計展活動時指出，5月受到台幣快速升值影響，當月即出現匯損，6月啟動避險後雖止住部分虧損，但仍無法完全抵銷升值效應，只能止損、不能補利，下半年還是會少賺，「這是所有公司都面臨到的問題」，若後續新台幣匯率持續升破29元，對整體產業鏈的衝擊可能會進一步擴大。

林大成認為，飛捷上半年合併毛利率仍可望站穩4成，但下半年在匯率持續往不利的方向波動下，「還是會有壓力，但我們的專案很多，會繼續努力撐住」，且目前中央處理器與DRAM亦出現缺貨跡象，增加採購與製造難度，仍須謹慎應對，「EPS以保住6元為目標，比較務實。」

談到成長動能，林大成觀察，去年、今年都有為數眾多的新案開出，且美國市場訂單穩定，歐洲市場動能也穩健增溫，現在到明年都會有更多成果發酵。針對東南亞設廠議題，林大成則持保留態度，認為關稅誘因有限，反倒需要考量供應鏈的穩定性，以及其他營運面的安全與效率風險，「我們評估後還沒看到明顯優勢。」

至於AI領域布局，林大成指出，子公司華捷、英捷皆持續投入相關技術，其中華捷已有軟體即服務（SaaS）的營收貢獻，「現在還在投資期，但資料庫與模型已逐步建立，未來會是一個可以放大的平台。」

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