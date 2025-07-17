資深老將陸續退休 台積電中生代主管接棒

何麗梅轉任企業策略發展組織。（取自台積電網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）經營團隊出現一波副總級退休與待退潮！今年以來，台積電資深副總林錦坤、凱希迪（Rick Cassidy）及研發副總余振華陸續退休後，近日內部公告資深副總何麗梅也轉任企業策略發展組織，並持續領導企業永續組織，人力資源組織由副總陳培宏擔任主管。業界解讀，隨著資深老將陸續退休，台積電經營團隊將逐漸進入中生代主管接棒階段。

陳培宏於今年初升任人力資源副總。（取自台積電網站）

魏哲家借重 何麗梅延退

台積電事業版圖擴大，經營團隊新人不斷晉升，也出現一波副總級退休與待退潮。圖為台積電在楠梓的新廠。（資料照）

台積電於2024年3月1日，在魏哲家總裁辦公室轄下增設企業策略發展組織，當時資深副總Rick Cassidy、林錦坤、羅唯仁三人都改隸屬這組織。今年4月，林錦坤正式退休，本月轉任聯發科（2454）擔任顧問職；擔任美國亞利桑那子公司的董事長凱希迪日前卸任，轉任執行顧問，將於明年1月退休。

請繼續往下閱讀...

何麗梅轉任企業策略發展組織，被認為也進入「待退」狀態，業界傳言何麗梅早已想退休，但魏哲家接棒後，希望借重她的豐富經驗，協助營運管理，她因此延後退休。日前被問及退休一事，何麗梅笑而不答，僅說「總要交棒給年輕人」，台積電退休年紀是67歲。

業界傳出，除非例外才會延退，75歲的資深副總羅唯仁也被傳出退休之期不遠。

何麗梅是台積電創辦人張忠謀時期就受到重用的女將，她於1999年加入台積電，1999年至2003年擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人；2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總；2022年至2025年期間，擔任人力資源資深副總；並於2011年擔任企業永續（ESG）委員會主席至今。

陳培宏工程師背景 曾掌蘋果業務

陳培宏於今年初升任人力資源副總，他也是台積電歷任人力資源副總中，第一位從基層工程師做起。陳培宏曾擔任竹科12廠與南科14廠長，後來轉調到業務部門發展，擔任客戶專案辦公室資深處長，並負責天字第一號大客戶蘋果的業務。

陳培宏於1990年加入台積電，任職台積電超過35年，歷經6吋、8吋至12吋廠與多代製程量產歷練，可說與台灣半導體與台積電一路成長。業界預期隨著台積電資深老將陸續退休，中生代多位不同組織資深處長、廠長，若表現傑出或受肯定，將有機會被拔擢為副總，現任副總也有部分將升任為資深副總。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法