川普預告月底徵藥品關稅 晶片也快了

美國總統川普週二宣布與印尼達成協議，印尼銷美商品徵收的對等關稅，將由四月宣布的32％降至19％。（歐新社資料照）

宣布與印尼達協議、關稅降至19％

將對約100國徵收略高於10％關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週二宣布與印尼達成協議，印尼銷美商品徵收的對等關稅，將由四月宣布的三十二％降至十九％，同時印尼將向美國採購大量商品，並對美國開放市場。川普並宣布將對全球至少一○○國輸美商品徵收略高於十％的關稅，並表示可能在七月底對進口藥品徵收關稅，晶片關稅也可能很快實施。

川普週二上午在自家社群平台「真相社群」發文表示，剛與印尼達成對所有人都有利的偉大協議，「我與他們備受尊敬的總統直接交涉」；隨後他在白宮對記者說，印尼輸美商品將被徵收十九％關稅，美國商品不會被課稅，「我們將全面進入印尼市場」。

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他週二下午又發文說，印尼承諾購買一五○億美元能源、四十五億美元農產品，以及五十架波音飛機；若有來自其他高關稅國家的貨品經由印尼轉運美國，該國的關稅將加到印尼所需繳納的關稅上。

與印尼的協議將是川普宣布的第四個貿易框架協議，先前他已與英國和越南達成協議，美中也達成關稅停戰協議，但這些並非完整貿易協議，許多細節仍待後續談判敲定。

川普同時指出，計畫對非洲和加勒比海地區在內的較小國家輸美商品徵收略高於十％的關稅，並強調美國將對全球至少一○○國輸美商品徵收略高於十％的關稅；他也向日本喊話，若不開放市場，按照先前的通知信函，自八月一日起將對日本進口商品徵收二十五％關稅，並重申美國自日本進口的汽車數量遠高於出口，直言此一現狀不公平。

川普還表示，可能在七月底宣布對進口藥品徵收關稅，將從較低的稅率開始，給予各企業一年時間在美國設廠，若未設廠，之後將面臨更高稅率；半導體晶片也將面臨類似的關稅模式。

對巴西祭301條款 調查數位貿易等限制

此外，美國貿易代表葛里爾週二宣布，根據三○一條款對巴西不公平的貿易作法展開調查，調查結果將決定巴西對數位貿易和優惠關稅的處理方式，對美國商業不合理、造成歧視、負擔或限制。川普一週前宣布對巴西徵收五十％對等關稅，為今年四月宣布十％的五倍。

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