台灣、印度、瑞士 接近與美達協議

美國政治新聞網站《政客》報導，迄今未收到關稅信函的台灣、瑞士和印度，都有可能接近達成協議，並在未來幾週宣布。（法新社資料照）

美國網路媒體推測 可能在未來幾週宣布

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普已向二十六國寄發通知新對等關稅的信函，且將於八月一日生效，但台灣迄今尚未接到通知。美國政治新聞網站《政客》報導，真正更接近達成協議的，是那些尚未收到信函的國家，迄今未收到信函的台灣、瑞士和印度，都有可能接近達成協議，並在未來幾週宣布。

川普多次暗示與印度快要達成協議，但具體細節仍有待協商。專研美印關係的前美國政府官員認為，印度未收到川普信函是好兆頭，若川普真的發出信函，可能會激怒印度政府，導致雙方幾乎談妥的協議功虧一簣。

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在川普首個總統任內擔任助理貿易代表、參與對印度談判的林斯科特（Mark Linscott）表示：「這些信件的內容相當咄咄逼人且直接，如果印度收到這樣的一封信，而信中又未在某種程度上承認雙方的談判已有進展，印度可能會覺得這有點像被打臉。」

川普日前再度暗示將與印度達成協議，並對記者說「我們將能進入印度市場」。印度駐美國大使館拒絕置評；但印度貿易代表團十四日已抵達華府。

印度是美國最大貿易夥伴，是最早與美國展開貿易談判的國家之一，今年四月二日被川普通知將課徵的關稅稅率為二十六％。

美印更扎實全面協議 估秋季達成

《政客》報導說，無論美印兩國公布的協議內容為何，預計都只是協議的第一階段，內容更扎實且全面的協議預計將於秋季達成。而在川普領導下的華府，任何協議只有他說了算，正如他近期在美越協議最後一刻進行干預。

台灣和瑞士是另外兩個與美國有大量貿易往來卻尚未收到信函的國家，兩國也在與美國談判中，希望避免高額的對等關稅，以及對台灣半導體和瑞士製藥等重要產業的關稅。兩國企業都在美國進行大規模的外國直接投資，包括台積電在亞利桑那州投資一六五○億美元生產晶片。

台灣友邦巴拉圭的一名官員說，上週巴拉圭沒有收到信函，這讓他鬆了一口氣，但不明白為何巴拉圭未收到信函、其他國家有的原因。

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