反制美關稅 歐盟擬定2.4兆加稅清單

在川普宣布將對歐盟課徵30％關稅後，歐盟14日底定一份規模達840億美元的美國產品反制清單。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在川普宣布將對歐盟課徵三十％關稅後，歐盟十四日底定一份規模達八四○億美元（約二．四兆台幣）的美國產品反制清單，其中包括七七○億美元的工業產品與七十億美元的農產品與食品。美國總統川普表示，新關稅八月一日生效前，他對持續談判持開放立場。

工業品鎖定飛機、機械與汽車

彭博報導，列入清單的工業產品以飛機、機械與汽車為大宗，其次包括醫療器材、電子設備、化學品與玩具、樂器等，另有水果、蔬菜、葡萄酒、啤酒與烈酒。這份長達二○六頁的清單須獲二十七個歐盟成員國國會批准後才得以實施。

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川普上週六將歐盟的對等關稅從四月初的二十％上升至三十％，歐盟貿易首長塞夫科維奇表示，此舉形同砍斷大西洋兩岸貿易。歐盟國家貿易部長十四日在布魯塞爾會商因應措施，相關官員討論在什麼狀況下將啟動上述報復，以及是否準備額外措施，亦即除了針對貨物貿易外，也對美國的服務出口課徵關稅或施加其他限制。

各國部長明確表示，若無法在八月一日前與美國達成協議，必須採取行動，透過再平衡措施來保護歐盟經濟。前北大西洋公約組織秘書長、現任丹麥外長拉斯穆森也直言，美國的三十％關稅「絕對無法接受；有句老話，想要和平就得做好戰爭準備，現在我們就是這種情況」。

一些官員認為，展現歐盟實力的一種方式是透過「反脅迫」機制，該未曾動用的法律工具允許歐盟對美國服務出口，包括金融服務、線上廣告等數位產品課徵關稅；該機制涵蓋的其他措施包括限制美企在歐洲的智財權、加大美企參與公開招標的難度等。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟將持續談判至八月一日，反脅迫工具是為了極端情況準備的，「我們還沒到那步」。

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