關稅影響CPI浮現 Fed本月難降息

美國勞工部昨公布，六月消費者物價指數（CPI）年增2.7％、月增0.3％。（路透資料照）

美6月CPI年增2.7％、月增0.3％

企業開始將關稅成本轉嫁消費者

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，六月消費者物價指數（CPI）年增二．七％、月增○．三％，從五月的年增二．四％、月增○．一％上升，雖符合經濟學家預期，但也顯示企業已開始將美國總統川普升高的關稅成本轉嫁至消費者。

數據顯示，排除波動的食品與能源價格，核心CPI年增二．九％、月增○．二％，較五月的年增二．八％、月增○．一％上揚，也符合預期。經通膨調整，六月時薪下滑○．一％。

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儘管川普四月間對所有貿易夥伴課徵十％關稅，並對鋼鋁與汽車進口課徵更高關稅，但美國官員駁斥這些措施恐引發物價上漲的警告。安永首席經濟學家達科指出，關稅實施與通膨效應間存在延後效果，「我們還未看到關稅對CPI數據的全面影響，我預期將開始看到更多影響」。

華爾街日報報導，近期川普政府加大對美國主要貿易夥伴的關稅威脅，上週六宣布，八月一日起對墨西哥與歐盟產品課徵三十％關稅；他週一又揚言，如果俄羅斯未能在五十天內與烏克蘭達成和平協議，將對俄國課徵一○○％的「二級關稅」。

雖然這些宣布還不足以對六月的通膨造成影響，但持續的貿易不確定性恐衝擊未來物價。

經濟學家普遍贊同關稅將升高物價、傷害經濟成長，但對於關稅的衝擊程度，以及物價上漲何時出現看法不同。許多公司趕在關稅生效前大幅增加庫存，使他們較容易抑制春季的物價上揚。

高盛︰消費者將負擔70％關稅成本

高盛預計，美國消費者最終將負擔七十％的關稅直接成本。美國零售巨頭沃爾瑪已表示，為反應關稅成本，將被迫漲價；服飾品牌Ralph Lauren也考慮漲價。

川普一再要求聯準會（Fed）降息，但以主席鮑爾為首的聯準會官員拒絕該要求，他們堅稱美國的經濟強韌，讓聯準會得以觀察關稅對通膨的影響，再採取行動。市場預期聯準會在本月底的政策會議上維持利率不變，並在九月降息○．二五個百分點。

市場對該通膨報告反應平淡，股市漲跌互見，道瓊早盤跌逾一百點，標普五百與那斯達克漲○．二四％、○．七六％。

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