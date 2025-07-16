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房市冷、消費弱 中國民眾︰對GDP無感

2025/07/16 05:30

中國六月70個大城市新屋價格較五月下降0.27％，為八個月來最大降幅。（路透）中國六月70個大城市新屋價格較五月下降0.27％，為八個月來最大降幅。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局週二公布一系列經濟數據，呈現好壞參半，第二季GDP（國內生產總值）成長率和六月規模以上工業增加值都優於預期，但社會消費品零售增幅低於五月，房地產相關數據更進一步惡化，有中國民眾直言，對GDP數據無感，生活壓力依舊沉重。

Q2成長5.2％ 下半年更趨緩

中國國家統計局表示，第二季GDP成長率五．二％，優於市場預估的五．一％，但低於第一季的五．四％，主因出口商趁美中貿易休兵提前出貨，導致出口動能回升。但分析師預計下半年經濟將轉弱，因出口動能放緩，價格持續下跌，消費信心仍低迷。

其他的經濟數據凸顯中國消費者面臨的壓力。儘管六月規模以上工業增加值年增六．八％，優於市場預估的六．二％，但社會消費品零售總額放緩至四．八％，低於五月的六．四％，創今年二月以來最低。

此外，六月七十個大城市新屋價格較五月下降○．二七％，為八個月來最大降幅；二手住宅（中古屋）價格月跌○．六一％，為去年九月以來最大跌幅。

在深圳租屋的三十歲女醫生Mallory Jiang表示，她和先生對GDP成長數字無感，因今年兩人的工資被調降了。她說：「我們兩人擔任醫生的收入都減少，仍不敢買公寓，且正在削減支出：搭乘公共交通、在醫院餐廳吃飯或在家開伙，生活壓力仍非常高。」

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃梓純表示，中國的GDP數據誇大了實際成長力道，由於下半年成長預計放緩，加上先前財政刺激措施的支持力道將式微，下半年GDP成長率可能進一步放緩。

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