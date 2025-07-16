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盤勢分析》外資空單回補 待量能放大

2025/07/16 05:30

台股盤中傳出輝達中國H20晶片禁令有望解除，AI概念股瞬間急拉噴出。 （資料照）台股盤中傳出輝達中國H20晶片禁令有望解除，AI概念股瞬間急拉噴出。 （資料照）

美股4大指數收盤漲跌互見，投資人等待本週公布的最新通膨數據與企業財報，台股昨日開盤一度走跌，但盤中傳出輝達中國H20晶片禁令有望解除，AI概念股瞬間急拉噴出，台積電（2330）突破1100元大關，ABF載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）全數亮燈漲停，銅箔基板、散熱、AI伺服器組裝等相關族群走強，加權指數收盤大漲220.97點，收在22835.94點，成交量約3169億元。

3大法人昨合計買超212.8億元，其中外資買超183.4億元、投信賣超4.3億元、自營商買超33.7億元；外資台指期空單被迫回補，淨空單減少4521口，累積外資期貨淨空單約5.53萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨盤中傳出輝達H20晶片將可再度供貨中國，帶動AI相關個股上漲，國安基金也仍在場內，拉抬台積電突破1100元大關，未來關稅成為持久戰，非短時間可談成，各國股市都已利空鈍化逐漸往上墊高，台股在除權息後將進入電子旺季，但今年第2季已有提前拉貨效應，建議尋找低位階起漲相關個股較有獲利空間。

群益期貨指出，台股開低走高，盤中輝達釋出H20輸中解禁訊息，台積電領漲上攻，台股一路震盪上揚，終場收在波段新高位置，外資期現貨樂觀布局，短線待台股成交量逐漸放大回升後，方能隨著量能往上走出明顯波段趨勢。（記者卓怡君）

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