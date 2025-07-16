財經青紅燈》大罷免與普發現金

立法院院會民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

國民黨立委再挾人數優勢，7月11日強行三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，刪除撥補台電1000億元，卻增加逾2300億元用於普發現金1萬元。在野黨一再以「還稅於民」為由要求普發現金，並以「法律案非預算案」為由，試圖規避憲法第70條規定，想要以此淡化違憲爭議。然而，立委大罷免投票在即，藍營強行通過普發現金案，若說與大罷免無關，恐怕沒有多少人會相信。

過去政府曾4度發放消費券或現金，包括馬英九政府因應2008年金融海嘯發放消費券，蔡英文政府為因應COVID-19疫情衝擊及協助疫後復甦，分別於2020年發放3倍券、2021年發放5倍券、2023年普發現金6000元。即便如此，自蔡政府以來，只要稅收實徵數高於預算數，在野黨就要求普發現金，並擬將普發現金常態化。試問，如果稅收高於預算就要「還稅」，若稅收低於預算難道要「補稅」？

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事實上，由於綜所稅免稅額、扣除額、基本生活費等大幅調高，愈來愈多綜所稅申報戶不用繳稅。根據財政部初步統計，2023年綜所稅申報戶約688.3萬戶，其中43.8％不用繳稅；且所得淨額500萬元以上約6.4萬戶、占0.93％，合計應納稅額高達2079億元、占43.3％，等於不到1％富人繳了逾4成綜所稅。在此情況下，所謂「還稅於民」根本站不住腳，部分人士刻意扭曲稅收優於預期的情況，讓外界誤以為政府「超收」人民稅金，試圖合理化其主張。

近幾年中央政府財政狀況雖有所改善，但為因應疫情編列特別預算，加上國防、社福等支出持續增加，整體國債還是增加；根據統計，截至2025年7月4日，中央政府1年以上債務餘額達5兆8679億元。在野黨一再批評政府債務太多，但當政府將歲計賸餘用來減少舉債、增加還本時，又要求普發現金，絲毫不顧國家財政紀律，也未曾考慮政府因應川普關稅、地緣政治等所需的財政彈性，長此以往，台灣如何因應國際變局？（鄭琪芳）

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