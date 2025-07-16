國泰金攜手雲門30年／藝術饗宴 《毛月亮》戶外盛大登場

雲門舞集創辦人林懷民（圖左）致 贈一份珍貴禮物予國泰金控董事長蔡 宏圖（圖右），為2019年國泰雲門戶 外公演登上美國《紐約時報》報導的 照片裱框，感謝國泰金控多年來對雲 門的支持與信任。 （國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控與雲門舞集15日舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，與大家共同回顧過去，透過舞蹈，將文化藝術帶入全台每個角落的感動時刻。國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民老師、藝術總監鄭宗龍皆親自出席，共同見證這段企業與藝術攜手深耕社會的感人篇章；今年首度將鄭宗龍廣受國內外熱烈迴響的舞作《毛月亮》搬上戶外公演舞台，將在7月27日於花蓮縣立美崙田徑場登場，及8月2日回到台北國家兩廳院藝文廣場演出。

國泰金控攜手雲門舞集30年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全台各地，30年來走遍全台22個縣市，累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。

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緣分始於1996年，蔡宏圖董事長主動致電林懷民，一通電話開啟長達30年藝術傳承的使命，打造被《紐約時報》喻為「宛如搖滾巨星的演唱會」的「國泰雲門戶外公演」。雙方的初心，是希望讓戶外公演像台灣民間的「辦桌」，透過觸動靈魂的藝術饗宴，讓每個人都能入座欣賞，並將舞蹈帶來的感動，轉化為記憶中的味道。

蔡宏圖表示：「30年，是一段漫長且深刻的旅程。國泰一直以來都秉持『大樹成長、文化生根』的理念支持台灣藝術文化，國泰與雲門始終堅持將藝術帶進生活中，讓大眾感受到藝術不只是一場華麗的表演，更是一股能夠陪伴、療癒及連結人心的力量。」

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