國泰世華聚勢亞灣論壇 共探資產管理創新藍圖

國泰世華銀行14日舉辦「聚勢亞灣．引領資產管理新動能」論壇，邀集國際私募權威Macquarie、Apollo，國際知名科技系統貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq專家齊聚一堂。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為深化政策願景的行動力，並促進高資產領域的國際對話，國泰世華銀行14日舉辦「聚勢亞灣．引領資產管理新動能」在地即國際、國泰世華金融專區論壇，邀集國際私募權威Macquarie、Apollo，以及世界級科技系統平台貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq的專家代表，探討台灣高資產市場如何結合全球私募新局與數位管理工具，構築符合專區政策、同時接軌國際的資產管理一站式服務的創新藍圖，展現國泰世華協助台灣邁向亞洲資產管理中心的實踐力與前瞻視野。

在政府積極推動「亞洲資產管理中心」政策下，高雄資產管理專區成為金融業創新業務試辦的重點推動區域。國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與專區業務的民營銀行之一，並領先市場開設專區分行。

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國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，本次論壇不僅展現國泰世華積極呼應專區政策，更體現國泰世華在資產規模、策略布局、國際接軌，以及在地創新服務的全面升級；金融專區業務的發展，必須奠基於完善的基礎設施與專業能量，透過整合多元資源與工具，方能精準描繪高資產客群所需的客製化服務藍圖，穩健支撐業務營運發展。

傅伯昇指出，國泰世華致力於為客戶創造長期價值，延續其在香港、新加坡等海外市場的深厚經驗，導入國際知名科技系統貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq，全面提升管理服務效能，結合科技與金融創新，優化客戶的投資組合，精準掌握全球市場脈動。

本次論壇圍繞「專區引領：國際視野與在地實踐」、「私募新局：資產民主化與亞洲機會並進」、「科技賦能：世界級系統助攻資產管理」三大主軸，並於論壇現場設置沉浸式展演專區，全面鋪陳國泰世華資產管理專區業務的升級藍圖。

論壇現場設置「在地即國際金融服務」、「家族資產管理新視界」、「系統賦能展演」與「私銀映像館」等4大主題展演區，透過多媒體互動展示國泰世華在高雄金融專區中的創新應用與政策落地成果，提供與會者沉浸式體驗資產管理的未來樣貌。

論壇吸引近百位來自金融與資產管理領域的高階主管與專家與會，透過主題演講、對談與展演區交流，集結跨產業觀點、促進跨領域交流。國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心理念，整合集團資源與國際經驗，積極推動台灣邁向亞洲資產管理中心願景，擘劃發展資產管理的創新藍圖。

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