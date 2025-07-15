盤勢分析》外資空單近6萬口 短線停看聽

外幣匯率行情表（7/14）

美國總統川普陸續宣布各國對等關稅，對於歐盟與墨西哥加徵30%對等關稅，幅度大於市場預期，台股持續籠罩在關稅未明的不確定性之中，在亞股中表現最疲弱，市場擔心台灣關稅恐不樂觀，台積電（2330）、聯發科（2454）領跌，電子股人氣渙散，資金湧向觀光餐飲、重電、食品、航運等族群，加權指數盤中一度下跌逾200點，回測5日與10日線，終場下跌136.06點，收在22614.97點，成交量縮至2767億元。

7/15除權、除息股票

三大法人昨同步賣超約116億元，其中外資賣超29.4億元、投信賣超9.6億元、自營商賣超76.8億元；外資台指期淨空單增加2381口，累積外資期貨淨空單高達5.98萬口，再創新高。

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美國近期陸續宣布新關稅，台灣仍不在公布名單上。（路透資料照）

統一證券分析，黃仁勳16日訪問中國、台積電17日舉行法說會、亞洲生技大展24日開展，輝達股價創新高帶旺AI族群，預估半導體、AI類股、生技股等產業有題材熱度，台股將呈現良性類股輪動。不過，川普新關稅對加拿大重課35%，墨西哥與歐盟30%，關稅數據不友善，市場擔心相關國家展開報復，台灣關稅仍未公布，加上外資避險空單逼近6萬口，預估台股大盤短線上為高檔震盪整理格局。

富邦投顧指出，台灣對等關稅尚未公布，目前市場共識已朝25%左右靠近，若台灣對等關稅高於25%，台股恐出現拉回壓力。因關稅情況未明，加上全球股市反彈幅度已高，建議投資人短線上停看聽，降低持股水位，待情況明朗或相關利空大盤適度反應後再行進場。（記者卓怡君）

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