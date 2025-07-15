晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》外資空單近6萬口 短線停看聽

2025/07/15 05:30

外幣匯率行情表（7/14）外幣匯率行情表（7/14）

美國總統川普陸續宣布各國對等關稅，對於歐盟與墨西哥加徵30%對等關稅，幅度大於市場預期，台股持續籠罩在關稅未明的不確定性之中，在亞股中表現最疲弱，市場擔心台灣關稅恐不樂觀，台積電（2330）、聯發科（2454）領跌，電子股人氣渙散，資金湧向觀光餐飲、重電、食品、航運等族群，加權指數盤中一度下跌逾200點，回測5日與10日線，終場下跌136.06點，收在22614.97點，成交量縮至2767億元。

7/15除權、除息股票7/15除權、除息股票

三大法人昨同步賣超約116億元，其中外資賣超29.4億元、投信賣超9.6億元、自營商賣超76.8億元；外資台指期淨空單增加2381口，累積外資期貨淨空單高達5.98萬口，再創新高。

美國近期陸續宣布新關稅，台灣仍不在公布名單上。（路透資料照）美國近期陸續宣布新關稅，台灣仍不在公布名單上。（路透資料照）

統一證券分析，黃仁勳16日訪問中國、台積電17日舉行法說會、亞洲生技大展24日開展，輝達股價創新高帶旺AI族群，預估半導體、AI類股、生技股等產業有題材熱度，台股將呈現良性類股輪動。不過，川普新關稅對加拿大重課35%，墨西哥與歐盟30%，關稅數據不友善，市場擔心相關國家展開報復，台灣關稅仍未公布，加上外資避險空單逼近6萬口，預估台股大盤短線上為高檔震盪整理格局。

富邦投顧指出，台灣對等關稅尚未公布，目前市場共識已朝25%左右靠近，若台灣對等關稅高於25%，台股恐出現拉回壓力。因關稅情況未明，加上全球股市反彈幅度已高，建議投資人短線上停看聽，降低持股水位，待情況明朗或相關利空大盤適度反應後再行進場。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財