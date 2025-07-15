台泥轉投資 三元電池廠火警 轉盈恐延後

台泥三元能源科技所屬的 Molicel昨驚傳火災，Molicel表示，此次事件雖對部分生產造成影響，已有部分出貨可由台南廠彈性支援，並正積極與國內外客戶溝通，盡量減少對客戶的影響。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團轉投資的三元能源超級電池廠，是台灣唯一成功打入國際高端電芯供應鏈的品牌，昨日三元電池廠火警，原本台泥集團董事長張安平表示，集團兩家電池廠能元與三元能源科技若不是中國電池低價競爭，去年就可能獲利，如今恐讓台泥電池廠投資由虧轉盈的計畫延後。

小港廠產能 南科廠支援

台泥表示，高雄小港三元電池廠火災雖對部分生產造成影響，但已有部分出貨可由南科廠彈性支援，三元能源也正積極與國內外客戶溝通，盡量減少對客戶的影響。

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台泥去年合併營收達1546億元，其中電池產品營收53.92億元、年增11.8%；今年第一季電池產品營收13.03億元，較去年同期13.39億元略減。

台泥轉投資的兩家電池公司去年合計虧損約23.67億元，其中能元科技虧損3.68億元、三元能源虧損19.99億元；今年第一季能元科技虧損已收斂至2613萬元、三元能源虧損約7億元。

三元 唯一打入國際高端供應鏈

三元能源是目前台灣唯一成功打入國際高端電芯供應鏈的品牌，主要供應超跑、電動重型機車與無人機等高端應用市場的電芯製造商，目前每個月出貨700萬~800萬顆電池，實際產能可達2000萬顆，仍有極大的成長空間。

英國Vertical Aerospace和美國航空公司Archer Aviation旗下最新款電動垂直起降飛行eVTOL─Midnight，皆使用小港新廠生產的21700鋰三元高鎳電池。

張安平說，全世界在中國以外的電池廠基本上都做不下去，從日本、韓國到美國與歐洲，電池產業全部都有政府支持，能元和三元能源則百分之百由台泥支持。

他指出，以能元和三元能源的規模能活到現在，是因為效率高，雖然材料成本全數仰賴進口，使競爭處於不利地位，價格是中國電池的一倍以上，但兩家電池廠皆已具備穩定出貨能力，且獲得多家AI業者與航空廠商的認證與訂單。

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