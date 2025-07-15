國銀加速撤中 曝險首降至7字頭

截至今年五月底，金融三業對中國曝險部位合計8283.89億元，再創史上新低。（中央社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業對中國曝險節節下滑！根據金管會統計，截至今年五月底，金融三業對中國曝險部位合計八二八三．八九億元，再創史上新低，年減二○一三．○一億元或十九．五五％，顯示金融業持續加快撤中速度。

金融三業曝險續創新低 銀行業至5月底僅7684億

銀行主管表示，曝險由授信、投資及資金拆存三大項目組成，曝險部位越大，相對風險就越高。金融三業中，今年五月底銀行業對中國曝險降至七六八四．五億元，為統計以來首度跌至「七字頭」，較去年同期減少一七六四．一三億元或十八．六七％。金管會銀行局副局長王允中指出，中國經濟成長趨緩，地方債與房地產風險上升，使得國銀對授信、投資與拆存採取更為保守謹慎態度。

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銀行局表示，基於風險管理，對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，對中曝險金額占淨值比重不得超過一○○％，根據統計，二○二四年五月底國銀對中曝險占淨值比已跌至二十一．二％，今年五月底再下滑至十五．九％，也是有史以來最低。

保險業對中國曝險降幅更大，今年五月底為四九九億元，年減二二一億元或三十．六九％；其中產險業自二○二三年一月以來，對中國就沒有任何曝險，即長達二十九個月「零曝險」。金管會保險局副局長蔡火炎指出，由於地緣政治風險與中國政經不確定性升高，壽險業大舉降低對中國投資曝險，創下新低水位。

至於證券、期貨及投信業，截至今年五月底，對中國曝險僅一○○．三九億元，年減二十七．八八億元或二十一．七四％；其中證券商對中國曝險已大減至七十二．五五億元；期貨業與投信業規模較小，曝險金額沒有變化。

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