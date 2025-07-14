晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資趨勢〉降息預期升溫 特別股市場下半年行情可期

2025/07/14 05:30

聯準會下半年若降息，有助於特別股的價格反彈。（彭博）聯準會下半年若降息，有助於特別股的價格反彈。（彭博）

■馬治雲

美國今年來暫停降息、關稅政策反覆多變、加上財政赤字擴大，以及信評機構穆迪下調美債信評等因素干擾下，長天期美債殖利率多數處於高檔區間震盪，導致對利率敏感度較高的特別股（以ICE美銀固定利率優先證券指數為例）上半年截至6月底僅小漲逾1%。

不畏市場波動 法人持有部位相對穩定

儘管特別股表現相對溫吞，然而當前高於歷史均值的殖利率水準，卻提供中長期布局息收和資本利得的雙重契機。一方面，特別股指數的殖利率目前來到6.5%左右，仍位於2008年金融海嘯以來平均6%的水準之上，浮現中長期投資價值。另方面，如果聯準會（Fed）下半年轉向降息，隨著利率的回落亦將有助於特別股的價格反彈。

市場預期，在通膨壓力可控以及聯準會下半年降息預期升溫下，將共同壓抑美債的長端利率水準。根據6月底的市場共識模型（market consensus model)，利用客觀的聯邦期貨利率、預估期限利差等方式預測，美國10年期公債殖利率將從上半年高檔區間震盪，在年底前轉為逐步下降的趨勢。

即使上半年特別股市場波動較大，但觀察持有特別股的法人資金部位相對穩定，反映出專業機構對於特別股的息收與防禦特性的信任，亦顯示特別股作為長期配置資產的重要性。

利差還有收斂空間 價格具有回升潛力

從技術面來看，特別股ETF自4月關稅戰爆發後出現劇烈的資金流出，亦未隨近期股市反彈而出現資金回流，主要是受到聯準會延後降息和股市跌深反彈，造成短期投資人將資金再平衡至國庫券和股市所致。不過，近期資金流出的趨勢已見放緩，而隨著經濟表現穩定以及投資人需求增加，近期新發行的特別股亦呈現增加的趨勢。

隨著關稅貿易戰逐漸趨緩以及全球經濟展現韌性，觀察特別股指數經選擇權調整後（OAS）的利差，自4月暫緩關稅以來持續向下收斂，且相較於近一年的歷史低點與均值亦仍有段距離。此外，特別股指數利差收斂的幅度，與其他債券指數相較亦呈現相對落後的態勢。

若以特別股指數近5年面額的加權價格來看，目前面額價格仍處於相對折價的狀態，顯示特別股價格下半年仍具有上漲潛力。

金融業體質仍強健 特別股後市有支撐

另方面，占特別股指數權重相對較高的金融業，近期陸續傳來好消息。根據聯準會6月底公布的報告指出，全美 22 家大型銀行最近一次的壓力測試全數過關，代表這些銀行已做好足夠的資本準備，能夠因應失業率飆高、金融市場動盪和經濟衰退等嚴峻考驗，而且股利發放和買回庫藏股的能力亦無虞。

此外，市場預期川普政府最快下半年將鬆綁相關監理措施，包括放寬資本與槓桿比率的要求，屆時銀行將可更積極調整貸款組合並擴大業務規模，可望為整體金融產業注入獲利成長動能，進一步為特別股後市提供支撐。

（作者為柏瑞特別股息收益基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財