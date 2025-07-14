〈財經週報-投資趨勢〉降息預期升溫 特別股市場下半年行情可期

聯準會下半年若降息，有助於特別股的價格反彈。（彭博）

■馬治雲

美國今年來暫停降息、關稅政策反覆多變、加上財政赤字擴大，以及信評機構穆迪下調美債信評等因素干擾下，長天期美債殖利率多數處於高檔區間震盪，導致對利率敏感度較高的特別股（以ICE美銀固定利率優先證券指數為例）上半年截至6月底僅小漲逾1%。

不畏市場波動 法人持有部位相對穩定

儘管特別股表現相對溫吞，然而當前高於歷史均值的殖利率水準，卻提供中長期布局息收和資本利得的雙重契機。一方面，特別股指數的殖利率目前來到6.5%左右，仍位於2008年金融海嘯以來平均6%的水準之上，浮現中長期投資價值。另方面，如果聯準會（Fed）下半年轉向降息，隨著利率的回落亦將有助於特別股的價格反彈。

請繼續往下閱讀...

市場預期，在通膨壓力可控以及聯準會下半年降息預期升溫下，將共同壓抑美債的長端利率水準。根據6月底的市場共識模型（market consensus model)，利用客觀的聯邦期貨利率、預估期限利差等方式預測，美國10年期公債殖利率將從上半年高檔區間震盪，在年底前轉為逐步下降的趨勢。

即使上半年特別股市場波動較大，但觀察持有特別股的法人資金部位相對穩定，反映出專業機構對於特別股的息收與防禦特性的信任，亦顯示特別股作為長期配置資產的重要性。

利差還有收斂空間 價格具有回升潛力

從技術面來看，特別股ETF自4月關稅戰爆發後出現劇烈的資金流出，亦未隨近期股市反彈而出現資金回流，主要是受到聯準會延後降息和股市跌深反彈，造成短期投資人將資金再平衡至國庫券和股市所致。不過，近期資金流出的趨勢已見放緩，而隨著經濟表現穩定以及投資人需求增加，近期新發行的特別股亦呈現增加的趨勢。

隨著關稅貿易戰逐漸趨緩以及全球經濟展現韌性，觀察特別股指數經選擇權調整後（OAS）的利差，自4月暫緩關稅以來持續向下收斂，且相較於近一年的歷史低點與均值亦仍有段距離。此外，特別股指數利差收斂的幅度，與其他債券指數相較亦呈現相對落後的態勢。

若以特別股指數近5年面額的加權價格來看，目前面額價格仍處於相對折價的狀態，顯示特別股價格下半年仍具有上漲潛力。

金融業體質仍強健 特別股後市有支撐

另方面，占特別股指數權重相對較高的金融業，近期陸續傳來好消息。根據聯準會6月底公布的報告指出，全美 22 家大型銀行最近一次的壓力測試全數過關，代表這些銀行已做好足夠的資本準備，能夠因應失業率飆高、金融市場動盪和經濟衰退等嚴峻考驗，而且股利發放和買回庫藏股的能力亦無虞。

此外，市場預期川普政府最快下半年將鬆綁相關監理措施，包括放寬資本與槓桿比率的要求，屆時銀行將可更積極調整貸款組合並擴大業務規模，可望為整體金融產業注入獲利成長動能，進一步為特別股後市提供支撐。

（作者為柏瑞特別股息收益基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法