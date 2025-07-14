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〈財經週報-投資觀點〉台股除權息旺季 善用股利再投資 放大複利威力

2025/07/14 05:30

提醒投資人，可先透過專業的產業研究報告，深入了解個股，再決定是否參與除權息。（歐新社）提醒投資人，可先透過專業的產業研究報告，深入了解個股，再決定是否參與除權息。（歐新社）

■楊淑雯

每年7月開始是台灣股市的除權息旺季，2024年上市櫃公司整體股利來到2.3兆元，預計2025年將再度創高，提醒投資人，不論是持有的庫存或是喜好的個股，可先透過專業的產業研究報告，深入了解個股再決定是否參與除權息，汰弱留強選定適合自己的標的，而領到股息後別急著犒賞自己，透過券商提供的「股利再投資」機制，放大投資的複利效果，掌握絕佳的理財契機。

股利再投資是什麼？

「股利再投資」簡單來說就是將收到的現金股利重新投入原本或其他具潛力的股票。這種策略不僅能持續累積持股數量，還能讓資產在時間的推移下產生「利滾利」的效果。投資人可選擇不論是庫存股票整股或定期定額零股，股利都可自動再投入的券商APP，讓股利現金流輕鬆全面放大，若能長期執行，將股利視為資本的一部分而非消費資源，投資人可望在未來享有更高的資產成長。

複利的魔力：時間是最好的朋友

複利的核心在於「利息產生利息」，這種資產成長的加速度，正是複利的威力。舉例來說，假設你持有一檔年殖利率5%的股票，每年領取10萬元股利的情況下，採用「股利再投資」與「單純領息」兩種不同策略並持續執行， 10年後「股利再投資」資產累計約132萬元，「單純領息」則僅100萬元，報酬差距達32萬元。

如何實踐股利再投資？

1.選擇穩定配息的企業：具備穩定獲利能力的公司往往能有著良好配息紀錄，透過券商股利專區，即可快速找到獲利成長股、EPS績優股、最佳定存股、高殖利率個股，節省時間。

2.設定自動再投資機制：透過券商提供「股利再投資」功能，投資人可設定自動買入原持股標的。

3.定期檢視投資組合：每年配息後，重新評估市場趨勢與個股表現，調整再投資方向。

4.長期持有，耐心等待：複利效果需要時間累積，短期波動不應影響長期策略，讓配息不只是現金流，更是資產成長的引擎。

許多投資人將股利視為生活費或額外收入，但若能改變思維，把股利視為「再投資的種子」放大複利效果，是特別適合沒有太多時間理財，想嘗試被動投資的一種理財方式。

（作者為凱基證券經紀暨財富管理通路處主管）

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