〈財經週報-投資觀點〉川普政策左右全球市場 第四季台股看漲

台股第四季在業績題材支撐下有望挑戰24,000點高點，建議採「ANGELS」選股術操作。（歐新社）

■陶治瑋

受美國總統川普加徵關稅政策衝擊，今年上半年全球股匯債市劇烈震盪，台股一度重挫超過6,000點。展望2025年下半年，台股全年企業獲利預估下修至4.3兆元、年增6.5%。雖預期第三季股市除權息後外資站在賣方，上漲機率低，但第四季在業績題材支撐下有望挑戰24,000點高點。操作上，建議採「ANGELS」選股術，鎖定A-AI、N-台幣升值受惠股、G-政府政策推動產業、E-ETF、L-低本益比高殖利率個股與S-低軌衛星等主題。

台灣今年GDP 預期前高後低

總體經濟方面，川普關稅政策已擴及中國以外國家，壓抑全球貿易與企業盈餘。美元走弱、黃金吸引力升溫，加上川普計畫減稅，恐加重美國財政赤字與國債壓力。台灣巴菲特指標因科技股占比高，顯示本益比估值偏高，但相對債務占GDP僅26%，財務體質優於歐美，而台股淨利率則上看10%，趕上歐股企業。研判台灣2025年GDP預期呈現「前高後低」，主因下半年需求已提前反映。全球貨幣政策普遍朝向寬鬆、公債殖利率呈區間格局，市場觀望關稅影響並等待Fed降息。

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產業面方面，看好AI應用，下階段可期待手機、電動車等邊緣AI落地，生成式AI帶動雲端訓練、自駕車、機器人、醫療等領域皆加速成長，預估全球AI市場2029年將達1.52兆美元，平均年複合成長率高達22.3%。電子股今年獲利可望成長20.3%，主因受惠由AI與半導體需求所帶動；傳產因受到航運獲利滑落影響，全年衰退13.8%；金融股則受股匯債三市震盪及去年基期偏高影響，年減幅度達14.3%。觀察市場結構，台股電子股市值已達69%，為資金主要集中處。

2003年開放外資投資台股後，台股表現與獲利呈現同步走勢。近兩年台股攻克2萬點，主要受惠AI趨勢帶動的供應鏈獲利水漲船高，以及台灣企業在AI產業中佔有樞紐地位。最後從資金與籌碼面來看，台灣2025年超額儲蓄將創高，超越4兆大關，此外在ETF風潮延續、台幣升值吸引外資賣盤進場、融資餘額大減、以及企業庫藏股回穩籌碼等多方動能下，將成為台股盤面重要推力。

（作者為富邦投顧個業服務部副總經理）

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