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〈財經週報-看盤焦點〉關稅挑戰與機會並存 台股宜主動選股 靈活調整

2025/07/14 05:30

台灣適用關稅稅率仍未明朗，但是台股今年以來跌幅已收斂至1.23%。（歐新社）台灣適用關稅稅率仍未明朗，但是台股今年以來跌幅已收斂至1.23%。（歐新社）

■陳沅易

美國於本週陸續公布多國關稅稅率，雖然台灣適用稅率仍未明朗，但台股在6月營收陸續傳出好消息、外資持續回補，以及美國S&P500指數、那斯達克指數再創新高的激勵下，推升7月11日加權指數收在22,751.03點，週上揚200.89點，漲幅為0.9%，以連3日紅盤作收。值得注意的是，台股目前不只收復對等關稅政策宣布前的起跌點，今年以來跌幅已收斂至1.23%。

勞動市場降溫、通膨走低 美最快9月啟動降息

從國際市場來看，美國方面，雖然6月ISM製造業及服務業指數皆優於市場預期，不過勞參率降至62.3%，顯示勞動市場浮現降溫跡象，再加上通膨走低，帶來進一步降息空間，最新FOMC會議紀要也釋出鴿派訊號，現階段市場普遍預期聯準會（Fed）最快9月啟動降息。此外，歐洲、英國、印度等國央行因應關稅不確定風險以及通膨趨緩，已在第二季啟動降息。整體來看，在金融環境偏向寬鬆，加上先前中東地緣政治風險緩和、美國對等關稅稅率陸續揭曉、大而美法案通過等等市場不確定性逐步解除下，有助帶動市場信心回籠，近日來看美股三大指數也屢次改寫歷史新高紀錄。

台股第二季可望淡季不淡

伴隨著國際股市氣氛好轉，台股加權指數亦站穩於22,000點之上。儘管關稅政策為全球經貿帶來挑戰，不過在因應關稅而起的提前拉貨潮以及AI需求強勁，台灣今年上半年累計出口額達2,832.6億美元，年增25.9%，刷新歷年同期新高紀錄。在台廠AI訂單滿載下，也帶動在上市櫃公司營收表現先在第一季創下近十年同期新高，緊接寫下史上最旺4、5月紀錄，第二季有望淡季不淡。面對AI成為台股獲利成長核心動力，市場預估今年台股獲利年增約1成，AI、半導體相關供應鏈獲利成長率更被看好上看2成，經濟面與產業面皆保韌性。

可分批布局 體質與成長性俱佳個股

技術面來看，近期台股站穩所有均線之上，且大盤融資在2,200多億元低量，籌碼亦未失控，仍相對有利後市表現，然考量短期關稅政策的進展仍受關注，加上第二季企業財報將陸續公布，表現亦為市場所留意，於市場訊息交錯下，股市呈區間波動可能性偏高，也因此更加凸顯主動選股、靈活調整的重要性，策略上側重選股優於選市，可分批布局體質與成長性俱佳的個股，以掌握台股中長線成長契機，又或是透過主動式台股ETF來參與，透過投研團隊對於市況的掌握與彈性調整，多方布局潛力台股，一次掌握台股投資機會。

非電族群可留意生技、行動支付類股表現

在產業看法上，隨著AI應用快速發展，衍生對算力的強勁需求、國際CSP持續擴增資本支出，再加上主權AI浪潮崛起，包括美國、歐洲、沙烏地阿拉伯等國家爭相打造主權AI，種種進展都代表著AI題材持續為投資布局之重心，台灣因具有完整的AI產業鏈，自IC設計、晶圓代工、封裝測試、伺服器等領域不僅具備強勁的競爭實力，更可望持續受惠，相關類股表現值得關注。而在非電族群方面，則可留意生技、行動支付、高殖利率類股之表現。（作者為主動群益台灣強棒經理人）

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