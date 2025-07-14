〈財經週報-台股熱點〉台積電大幅投資擴產 廠務工程營運走旺

漢唐累計在手訂單金額逾千億元，未來2年營運成長可期。 （資料照）

記者洪友芳／專題報導

廠務工程營收及EPS

地緣政治與人工智慧（AI）發展雙效應，帶動全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）大幅擴增先進製程、先進封裝產能，尤其加碼投資美國千億美元，掀起海內外工程案商機湧現，半導體供應鏈廠務工程廠商接單滿手，預期將挹注今年與明年營運走旺。相關個股近期股價表現強勢，漢唐（2404）、帆宣（6196）創下掛牌來新天價。

台積電在先進製程技術領先英特爾、三星，通吃AI晶片訂單，持續大幅投資擴產，繼去年資本支出近300億美元，今年資本支出提高達380至420億美元區間，且因近幾年較積極扶植本土供應商，廠務工程廠商打入台積電供應鏈家數增多，半導體業佔營收比重攀升。

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漢唐訂單金額逾千億

漢唐是台積電長期配合建廠的無塵室工程合作夥伴，承包美國與台灣多座建廠的無塵室工程。漢唐估計到今年5月底為止，新接單金額已累計達836億元，目前累計在手訂單金額已高達逾1,322億元，預期這些在手訂單，將在未來2年左右，逐漸化為營收，意即將挹注未來2年營運成長可期。

無塵室工程與機電系統整合廠亞翔（6139）在手訂單的工程合約高達2,084.9億元，較去年底的1,304.97億元顯著增加，其中半導體部分占63%居最高。亞翔預估，隨著今年下半年進入專案認列高峰期，看好今年營收將續創新高，新加坡與台灣是兩大市場動能。

廠務工程及設備廠帆宣目前在手訂單達770億元，下半年進入工程完工認列高峰，全年營收與獲利較去年成長可期。隨著台積電加碼投資美國，且在報價上傳出不會讓供應商賠錢，驅動廠務工程業者前往美國爭取訂單的意願提高。

洋基工程年底可望設美據點

無塵室與機電工程業者洋基工程（6691）繼越南、泰國與馬來西亞據點之後，也預計今年前往美國設立子公司。聖暉*（5536）今年在台灣接獲不少先進封裝CoWoS廠務工程，集團目前在建工程已高達380億以上，已在馬來西亞、泰國、新加坡等東南亞設據點，今年計畫進軍美洲市場，也會評估設立歐洲據點，以強化國際市場布局競爭力。

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