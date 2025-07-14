〈財經週報-群眾集資〉群眾募資建廟 社會型信仰動員長線工程

「知恩寺建寺」專案計畫集資案已累積逾7,400萬元，成為去年度榜首。（翻攝挖貝官網）

記者方韋傑／專題報導

2024年群眾集資排行榜社會類

社會類型的群眾集資正快速崛起，成為2024年最受矚目的成長類別。特別是在宗教建設與災後重建這兩大領域，集資平台上不僅出現金額破千萬的專案，更呈現出「長期工程、在地紮根」的趨勢轉變。

宗教主題成社會類集資主力

2024年全台金額最高的群眾集資案，不再來自科技產品或流行文化，而是一項建廟計畫。從挖貝平台上的「知恩寺建寺」專案計畫的數據來看，該宗教集資案已累積逾7,400萬元，成為去年度榜首；其他如「玄天上帝」等廟宇相關提案也進入前十名，標誌著宗教主題不僅成功打開市場，也成為社會類集資的主力支柱。

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「這類案子很特別，它不是一次性的專案，而是動輒2到3年才會完成的工程。」貝殼放大執行長林大涵指出，宗教集資的特性在於其結合信仰動員與社區參與，提案者與贊助者的關係更緊密，願意投入時間、心力與金錢支持一個「長期有價值」的實體場域。

災後集資重建記憶與社群連結 災後重建集資 吸引在地居民贊助

另一個快速成長的子類別則是災後重建。與以往「不特定多數」的賑災行動不同，2024年平台出現多起針對特定品牌或在地空間的重建集資案。例如「田谷漆器店」與「墨帥印刷」，都是針對地震受損的實體店面發起修復計畫，成功吸引在地居民與熟客贊助，展現群眾集資在城市再生與社區韌性上的新角色。

「這種以品牌為核心的災後集資，不只是為了補貼修繕費用，而是在重建記憶與社群連結。」林大涵強調，相較於政府補助的普遍性、捐款的單向性，社會型集資能夠強化參與者的心理連結與歷史感。

此外，定期訂額制度也讓社會類集資逐漸擺脫一次性捐款的框架。例如知恩寺的集資案，持續以每月約400萬元的速度成長，預計明年的累計金額將突破億元大關。這種「長期供養型」的集資方式，不僅穩定資金來源，也讓平台開始扮演公益事業的資金分配中樞。

社會型集資的興起，也反映出台灣社會價值的轉變。在公共預算與信任逐漸稀釋的時代，更多民間組織與在地社群選擇透過群眾集資建立自我治理能力。集資平台則從資金撮合者，進化為公共議題的聚合者與價值轉譯者。

當宗教不再只是信仰象徵、災後重建不再只靠公部門動員，社會類集資為公民社會開啟了另一種可能：一種更有情感、更有故事、也更有持續力的參與方式。

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